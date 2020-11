Bignami: Stagione animata invernale 2019/2020 parte 1

Ah, l’inverno!!! Il freddo che ti costringe a casa togliendoti la voglia di andare in giro a catturare pokemon nonostante la Niantic abbia rilasciato da poco un altra infornata di pokemon, le giornate che si accorciano per poi riprendere ad allungarsi, lo stress di quel maledettissimo Pokemon Spada e la voglia di finirne il pokedex che ti ruba vita sociale… con questo peso sul groppone facciamo partire la prima parte di Bignami Invernali!

Come sempre, l’unica a sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci come orsi nelle nostre tane! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Darwin’s Game

Il solito death game con protagonista sfigato con l’uber potere che non vuole uccidere nessuno e vedrà morire tonnellate di gente per tutta la serie, tra amici e nemici.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan dei survival o degli action.

Eizouken ni wa Te wo Dasu na!

Una opportunista decide di sfruttare una sfigata e una strariccona nella creazione di un club di animazione perché sente l’odore dei $oldi!!!

Voto: 8 – Consigliato ai fan delle animazioni strane.

Heya Camp

Le sfigate di Yuru Camp in versione lite!

Voto: 6 – Consigliato ai fan di Yuru Camp!

ID INVADED

Tipo Minority Report, ma in un mondo onirico e con un detective che sembra uscito dagli incubi di Psycho Pass.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie investigative.

Koisuru Asteroid

Una bimba sfigata promette al suo primo amore di trovare un asteroide da rinominare come lui, dopo tot anni scopre che il suo primo amore è sempre stato una ragazza. Non è un porno!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan degli scolastici slice-of-life.

Magia Record

Le maghette sfigate sono tornate con un mini roditore e tanti complessi che vi faranno tremare nei vostri lettini!

Voto: 7 – Consigliato ai fan di Madoka Magica.

Murenase! Seton Gakuen

Zootropolis ma il bradipo ha due tette enormi! XD

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle commedie scolastiche demenziali.

Pet

Criminali sfigati e un po’ homo coi poteri esp… e la op non promette nulla di buono.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie psicologiche.

E anche per questa volta ci salutiamo…

…ma aspettate e un’altra ne avrete! C’era una volta il cantastorie dirà e… ah, no! Questi sono i bignami, non le favole in cassetta!

Babbé… a brevissimo la seconda parte, parola di lupetto! AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!