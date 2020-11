Bignami: Stagione animata invernale 2019/2020 parte 4

Ah, l’inverno!!! L’uscita tanto attesa del DLC di Kingdom Hearts III che è una bella presa per il posteriore, la voglia di scrivere dei bignami lunghissimi, ma sono rimasti quattro gatti di serie animate per cui scrivi in versione lite anche questa parte! XD Bentornati all’ultimo appuntamento dei Bignami della Stagione Animata Invernale!!! Come sempre, l’intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Dorohedoro

Un lucertolone che va in giro a mordere la testa dei maghi per farli vedere al tizio che gli sta dentro… e questa non è neanche la cosa più assurda di questa serie! XD

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle serie action un po’ splatter!

Drifting Dragons

Lui è uno sfigato con la fissa di mangiare mostroni che potrebbero ammazzarlo!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie soft-fantasy alla Miyazaki.

Isekai Quartet S2

Al branco di pazzi della prima serie si aggiunge lo sfigato dello scudo… ma dato che è nella classe accanto lo si vede poco.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan della prima serie.

Ishuzoku Reviewers

Un branco di debosciati di mattina guadagnano grana come avventurieri e la sera vanno in giro per bordelli popolati da donnine demi-umane per poi farne recensioni… e guadagnarci quasi di più del lavoro mattutina!!!!

Voto: 8 – Consigliato ai fan delle serie demenziali fantasy un po’ ecchi.

Kyokou Suiri

Una nanerottola storpia, orba e ovviamente tanto sfigata da vedere spettri e mostri si innamora a livello stalking di uno sfigato temuto da tutti i mostri!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie sull’occulto.

Nanabun no Nijyuuni

Idolm@ster con più sfigate.

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie sulle idol.

E anche per questa volta abbiamo finito!

Ci si risente fra qualche mese, se tutto va bene e avrò tempo, per commentare le nuove serie primaverili!