Bignami: Stagione animata invernale 2019/2020 parte 3

Ah, l’inverno!!! Il freddo che ti raffredda non solo il corpo ma anche l’anima, le lezioni di tedesco che ti fanno salire la rabbia contro questo popolo che poteva inventarsi una lingua più facile (anche se l’italiano è molto più difficile XD), i pokemon dilaganti che non vai a catturare in giro perché ti si congelano anche le palpebre… Vabbé, no, dai, non fa davvero così freddo… fa freddo quanto basta farti passare la voglia di alzarti al mattino… questo sì… BOOOM! Cominciamo con la terza parte dei Bignami, se il sito non implode prima su se stesso! XD

Come sempre, l’intenzione focus di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come dei Neet! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Haikyuu!! S4

Il nano e il montato sono ancora pronti a far girare le palle…

Voto: 7 – Consigliato agli amanti degli spokon!

Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Ritorna dagli anni ’90 uno stregone di cui non fregava niente a nessuno… e le animazioni sono quasi peggio di quelle della vecchia serie.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan dei fantasy e della vecchia serie.

Oda Cinnamon Nobunaga

La reincarnazione sfigata di generali jappy in carinissimi cuccioletti! -_-;;;;

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan del genere demenziale.

Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu

Una sfigata diventa otaku di idol e la sua preferita le fa spallucce fisso!!!

DROP! Voto: 6 – Consigliato ai fan delle commedie con le idol.

Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita

Lui e lei sono scienziati sfigati e prima di stantuffare hanno bisogno di fare 2000 esperimenti per capire se è amore… Quando tutti sanno che “se non è amore dopo il seme c’è la fuga”!!!!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle serie romantiche demenziali!

Runway de Waratte

Sembra che la protagonista sia una nanerottola che vuole sfilare sulle passerelle di Parigi… ma in realtà è anche il suo compagno di scuola sfigato che fa la sartina a tempo perso.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie josei.

Show By Rock!! Mashumairesh!!

Una sfigata campagnola va in città per sfondare nel mondo della musica…

Voto: 6 – Consigliato ai fan di Show By Rock!

Toaru Kagaku no Railgun T

Una marea di tipe con i superpoteri più strambi finiscono per venire alle brutte… ma non dai primi episodi… tanto la opening spoilera come sempre tutto!

Voto: 7 – Consigliato ai fan di BiriBiri! XD

E anche per questo secondo giro è tutto.

Ci risentiamo molto presto per l’ultima parte dei bignami!!!