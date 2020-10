Bignami: Stagione animata primaverile 2020 parte 3

Ah, la primavera!!! Le rondini che volano garrendo nel cielo, assieme agli elicotteri che girano per beccare chi infrange la quarantena per fare pasquetta in giro, la salsiccia di cavallo pronta per essere arrostita sulla fornacella e il piattone di pasta al forno con le polpettine che devi soltanto riscaldare e mangiare quando caspio ti pare, il tempo che per fortuna non è così bello come il meteo diceva, per cui almeno non ti duole più di tanto passare la Pasquetta a casina bella con i tuoi e con la play, mentre a Lucca Comics & Games danno le date senza sapere se effettivamente la manifestazione si potrà fare… vabbù, diamo il via alla terza parte dei bignami… e chissà se sarà anche l’ultima! XD

Come al solito questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella nuova stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Appare-Ranman!

Wacky Races nel far west coi giapponesi e senza Muttley.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie d’azione.

Fugou Keiji Balance – UNLIMITED

Eden of the East ma in versione poliziesca e con un unico tizio sborone!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan delle commedie poliziesche.

Gundam Build Divers Re-RISE parte 2

La Bandai vuole ancora far soldi con i modellini e quindi anche in questa serie ci saranno tante nuove versioni dei mecha per i protagonisti.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie Gunpla Builder.

Houkago Teibou Nisshi

K-On! meets Sanpei… ma senza band musicale!

Voto: 7 – Consigliato ai fan degli scolastici e della pesca.

Kaguya-sama wa Kokuraseta

Lui ama lei e lei ama lui… se magari se lo dicessero apertamente il 90% degli anime giapponesi non esisterebbero…

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan della serie.

Shadowverse

Yughi-oh meets Heartstone… SCIOCCO RAGAZZINO… E CONCLUDO IL MIO TURNO!!!!

DROP – Voto: 6 – Consigliato a un pubblico giovane.

Shironeko Project – Zero Chronicle

Lui è così sfigato che vive in un paese di merda, gli massacrano il villaggio e un tizio tenta di ucciderlo… ma a causa dello spoiler a inizio episodio e dalla sigla sappiamo che diverrà un fighissimo potentissimo e altrettanto sfigatissimo, che si innamorerà di un’angiolessa prosperosa regina del cielo…

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie con combattimenti soprannaturali.

Shokugeki no Soma S5

Chef Rubio VS Young Cracco pallido.

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie.

Tsugu Tsugumomo

Lui è uno sfigato che ha ereditato una stoletta di Linus che si trasforma in una ragazza che il 90% delle volte va in giro senza mutande… che altro volete dalla vita? Un Lucano?

Voto: 6 – Consigliato ai fan della serie.

Zashiki Warashi no Tatami-chan

Una spiritella sfigata che dovrebbe portare fortuna si trasferisce a Tokyo in un appartamento sfigato e i cui vicini sono gente poco raccomandabile.

DROP! – Voto: 5 – Consigliato a chi ama gli anime brevi pieni di gag.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a seguirci e a restare a casa… ci si risente a breve se esce un altra bella fetta di anime primaverili!