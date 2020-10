One Piece: Pirate Warriors 4

E siamo arrivati al quarto capitolo di Pirate Warriors per One Piece, per cui preparatevi a supermazzate condite di poteri assurdi e abilità fuori dalla norma dei tantissimi personaggi giocabili in questo titolo!

One Piece: Pirate Warriors 4 Gameplay

One Piece: Pirate Warriors 4 Trama

Il gioco comincia con lo scontro tra Eustass Kid e Rufy D. Monkey alla ricerca di Kaido, uno dei Quattro Imperatori, scontrandosi nel frattempo contro Big Mom. Ma giunti al culmine dello scontro, compare il possente Kaido che spazza via Big Mom, ingaggiando lo scontro con i nostri due amici, avendo ovviamente ragione di loro e con un colpo della sua mazza ferrata fa volar via i due giovani pirati che gli si sono opposti.

A questo punto inizia un flashback che ci riporterà indietro nel tempo con i ricordi, facendoci attraversare praticamente tutta la storia con cui comincia One Piece con i nostri eroi che si riuniscono e la ciurma parte alla volta della Rotta Maggiore e quindi col capitolo di Alabasta, dove dovremo combattere per ottenere la fine della guerra tra i rivoluzionari e il regno orchestrata dall’ombra da Crocodile, membro della Flotta dei Sette e Presidente della Baroque Works, la società malavitosa che sta tentando di creare confusione per poter prendere il potere ad Alabasta.

Ma ovviamente non si conclude qui l’avventura, visto che gli ultimi capitoli torneanno proprio dove il gioco è cominciato, ovvero le avventure dei nostri nel Paese di Wano.

One Piece: Pirate Warriors 4 Valutazione

Chi conosce questa serie di giochi sa già cosa si troverà di fronte, un Musou pieno di azione e citazione, una vera e propria cornice per quel capolavoro di serie che è One Piece. Preparatevi per potervi gustare sfrenati combattimenti con gli oltre 40 personaggi giocabili e tutte le loro abilità e poteri dei Frutti del Diavolo!

Ci sono tre modalità principali, il Diario Narrativo, che è la modalità storia, partendo dalla saga di Alabasta, il Diario Libero, dove è possibile rigiocare tutti i capitoli sbloccati nel Diario Narrativo, ma con i personaggi che abbiamo sbloccato, e infine il Diario del Tesoro, una serie di missioni divise per le varie rotte dove potremo ottenere oggetti per rafforzare i personaggi nella Mappa d’inizio, che è comune a tutti i personaggi, e a quella personale che potenzia il personaggio che avete scelto.

Le missioni, come funziona un po’ in tutti i Musou, vengono fornite attraverso messaggi che man mano ci danno degli obiettivi da superare, come sconfiggere tot nemici, aiutare un personaggio alleato o attaccare un nemico in particolare. I nemici sono di diversi tipi, tra i normali combattenti che cadono come mosche appena si lancia un mega attacco, ai nemici più potenti che hanno degli scudi di difesa da dover distruggere prima di poter danneggiare i loro punti vita.

Come sempre gli scontri sono frenetici e serratissimi e i personaggi sono divisi per modalità di combattimento, con personaggi che utilizzano lo stile di Tipo Potente, come Rufy, Zoro e altri combattenti, il Tipo Volante, come Sanji e Reiju, il Tipo Veloce come Sabo, che riduce il costo della barra della resistenza per gli scatti, e il Tipo Tecnico, come Nami o Buggy.

Come sempre bellissime e fluide le animazioni, sia dei combattimenti che delle mosse speciali, con una regia curatissima e ottima la colonna sonora originale.

L’adattamento è piuttosto fedele al parlato giapponese e il gioco è adattato in diverse lingue, tra cui ovviamente l’italiano.

Il videogioco è pubblicato da Bandai Namco per PS4, Xbox One, Switch e PC al prezzo tra 59,99 € e 69,99 € (prezzi relativi Amazon).

Consigliato ai fan di One Piece e dei Musou!

One Piece: Pirate Warriors 4 Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 4/5

Animazioni: 4/5

Adattamento: 4,5/5