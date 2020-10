Bignami: Stagione animata primaverile 2020 parte 1

Ah, la primavera!!! Le rondini che da un girono all’altro iniziano a garrire fortissime nel cielo azzurro sconfinato che tu puoi vedere solo in parte dalla tua finestra o dal tuo balcone perché siamo tutti trincerati in casa a causa del Coronavirus, le mattine che iniziano a farsi più lunghe e più calde man mano ci si avvicina al periodo di Pasqua, a nessuno fregherà se a Pasquetta farà un tempo di schifo MA ovviamente sicuramente quest’anno che non ci si può muovere sarà SERENISSIMO su tutta l’Italia… BABABABANDO alle bande, diamo il via alla parte dei bibibibignami! (non sto balbettando, è che suonava divertente XD )

Come al solito questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella nuova stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Arte

Una giovane nobiletta sfigatella nella Firenze del XVI secolo si vuole emancipare e va a fare la serva di un artista di bottega… good work!

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan del manga.

Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou

Uno sfigato muore e si reincarna in un mondo fantasy nell’8 figlio di una sfigata famiglia nobile e senza un soldo, per cui per evitare di morire nuovamente di malnutrizione e finire in un altro mondo fantasy dovrà darsi alla magia visto che è il protagonista… e si beccherà il solito harem!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti degli Isekai o dei fantasy con combattimenti e magia.

Kakushigoto

Zetsubou-sensei in versione lite… ma comunque stradivertente! XD

Voto: 8 – Consigliato agli amanti delle serie piene di gag.

Listeners

Eureka 7… ma meno figo e col tipo che deve ficcare una roba nel sedere della ragazza a ogni episodio.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan dei robotici.

Nami yo Kiitekure

Una sfigata con una certa parlantina finisce al posto giusto, con la persona giusta, al momento sbagliato…

Voto: 7 – Consigliato ai fan del manga.

Sakura Wars the Animation

Cinque sfigate combattono per salvare il Giappone nell’ennesima versione per svecchiare la saga… con la CG! EBBASTA!

Voto: 6 – Consigliato ai fan della saga.

Tamayomi

Delle sfigate ragazzine appassionate di Baseball decidono di far girare un po’ di palle con animazioni oscene… DOPO CHE SI E’ CONCLUSA LA SECONDA STAGIONE DI ACE OF DIAMOND? No Maria, io esco!

DROP! – Voto: 5 – Consigliato ai fan delle serie sportive.

Tower of God

Uno sfigato avvolto nel mistero per rivedere una tipa avvolta nel mistero entra in una torre avvolta di mistero dove un tizio avvolto di mistero gli fa fare un test assurdo avvolto di mistero e gli viene data una spada avvolta di mistero da una principessa avvolta di mistero… che serie misteriosa!

Voto: 6 – Consigliato ai fan del WebManga.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando RESTATE A CASA e ci sentiamo domani per il prossimo appuntamento con i bignami di stagione!