Bignami: Stagione animata primaverile 2020 parte 2

Ah, la primavera!!! Il wifi che va e non va e ti fa disperare durante interminabili scaricamenti, la preoccupazione incessante che non ti fa dormire la notte per le tigri che risultano positive al Coronavirus e quindi ti chiedi ora come diavolo faranno gli animalisti a convincere tutte le tigri a restare a casa e usare guanti e mascherine, le continue dirette di Conte che fra un po’ apre una sua rete personale e se becco uno per strada che alla domanda “ma chi è il premier” mi risponde “Berlusconi”, giuro che se il Coronavirus l’ha risparmiato, io non sarò altrettanto clemente… Babbene, partiamo con questa seconda parte dei bignami!

Come al solito questa rubrica serve a dare un commento rapidissimo al primo episodio di serie presenti nella nuova stagione animata primaverile!

ATTENZIONE! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Digimon Adventure

Ricetta fare soldi. Prendi una serie vecchia amatissima e falle un aggiornamento 4.0, mantenendo quello stile che tutti i bambini over 30 amano!

Voto: 7,5 – Consigliato ai fan di Digimon.

Gal to Kyouryuu

Girl meets la Pimpa… ah, no, la Pimpa parlava e non sembrava un completo idiota in ogni maledettissima scena…

Drop! – Voto: 5 – Consigliato agli amanti delle serie surreali con gag stupide.

Gleipnir

Uno sfigato con un potere sfigato finisce sotto le grinfie di una fighissima e stronzissima protagonista che si spoglierà spesso e sovente per tutta la serie per la gioia di noi spettatori maschi!

Voto: 8 – Consigliato ai fan del manga e degli action psicologici con combattimenti tra poteri strani e tanto sangue.

Hamefura

Lei è una sfigata che muore e si reincarna nella antagonista cattiva di un otomegame che ha giocato, per cui cheattando come i matti conoscendo già le trame, stravolgerà tutto per non finire nella route sbagliata col BAD END… previsto praticamente dal 200% delle route presenti nel gioco.

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle commedie Isekai.

Jashin-chan Dropkick’

Un demone sfigato e con le zinne di fuori perennemente coperte dai suoi capelli, viene evocata da una ghotic loli col senso del macabro e anche per questa stagione morirà uno zilione di volte! XD

Voto: 7 – Consigliato ai fan della serie o delle serie demenziali.

Princess Connect! Re Dive

Uno sfigato viene spedito in un mondo fantasy a fare da balia a delle ragazzette… che in realtà sono loro a badare a lui visto che è così incapace da venire battuto persino da un paio di lupi con l’aspetto da mostro di lvl 1 che ti da mezzo punto esperienza quandoo lo batti.

Voto: 7 – Consigliato ai fan dei fantasy demenziali.

Shachou, Battle no Jikan desu!

Uno sfigato viene costretto a diventare il presidente di una gilda di avventurieri sfigati… praticamente Trider G7 senza robottoni e con le tipe… che tra l’altro c’è un maschio, ma non me n’ero proprio accorto! O_O

Voto: 6 – Consigliato ai fan delle serie fantasy con qualche gag.

Yesterday wo Utatte

Uno sfigato che non riesce a trovare la sua strada, incontra una tipa misteriosa e finisce per prendere il due di picche dalla tipa che gli piaceva all’università. Ottimo modo per iniziare una serie!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie slice of life.

E anche per questa volta è tutto… mi raccomando continuate a restare a casa, a seguirci sui social in attesa del prossimo appuntamento e a seguire le serie animate di questa stagione!