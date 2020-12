Comicon 2020: Aka Akasaka sarà ospite di Star Comics

Per regalare un buon San Valentino a tutti, ieri Star Comics ha fatto un annuncio attraverso i vari social e il sito ufficiale del Comicon, ovvero della presenza del sensei Aka Akasaka per l’edizione della manifestazione partenopea dedicata ai fumetti, manga, anime e cosplay.

La Star Comics aveva già annunciato durante lo scorso Lucca Comics & Games 2019 di aver acquisito i diritti per la pubblicazione di Kaguya-sama – Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai – Tensai-tachi no Renai Zunousen/La signorina Kaguya vuole che le ci si dichiari – La guerra d’amore e d’astuzia dei geni), di cui vi avevamo già parlato in tempi non sospetti.

Vi riportiamo l’annuncio ufficiale:

Siamo entusiasti di annunciare a tutti gli appassionati italiani che il maestro Aka Akasaka, l’autore della love-comedy del momento, KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR, sarà nostro ospite a COMICON 2020 nei giorni 1, 2 e 3 maggio. Il programma dettagliato sarà reso disponibile al più presto.

E ricordate: chi si innamora… perde!

Kaguya-sama è andato davvero bene in Giappone, tanto da essersi meritato una serie animata andata in onda lo scorso inverno, dal 12 Gennaio al 30 Marzo, che ha ottenuto ovviamente così successo da meritarsi una seconda stagione che andrà in onda da Aprile di quest’anno.

AKA AKASAKA

Fumettista e character designer giapponese. Originario della prefettura di Niigata, debutta come mangaka nel 2011. Fra le sue opere precedenti, Sayonara piano sonata (adattamento a fumetti di un’omonima serie di light novel) e IB – Instant Bullet.

Attualmente sta realizzando Kaguya-sama – Love Is War, serializzato sulla rivista settimanale «Young Jump». Quest’opera gli è valsa il primo premio al terzo “Tsugi ni kuru manga taisho” (Next Breaking Manga Taisho Award) nel 2017 e il primo premio al 65° “Shogakukan manga award” (categoria generale) nel 2020.