Bignami: Stagione animata invernale 2019/2020 parte 2

Ah, l’inverno!!! L’odore di mandarino gelato che ti profuma le mani e ti tenta con il suo dolce sapore, i panettoni in offerta a 1 € che sei tentato di comprare un giorno sì e uno pure, la bilancia che se avesse le mani ti prenderebbe a sberle per il solito aumento di peso post feste invernali! Bien, bien, bien, mi compiaccio di vedere che siete sopravvissuti alla prima bufera di bignami e siate pronti di tutto punto per affrontare questa seconda botta! XD

Come sempre, la sola intenzione di questa rubrica stagionale è quella di riassumere con poche e brevi frasi (possibilmente con crudele ironia) le nuove serie animate, trasmesse dal palinsesto animato invernale giapponese, tentando di incuriosirvi e convincervi a seguirle. E vediamo cosa ha in serbo per noi la prima ondata di anime invernali che ci convincerà a rinchiuderci in casa come degli opossum! XD

DISCLAIMER! Le recensioni sono scritte in chiave sarcastica e spoilerante, quindi otaku avvisato mezzo salvato! XD

Hatena Illusion

Koisuru Asteroid al contrario con “Occhi di Gatto meets Magica Emi”.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie di magia.

Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei

Un tipo fissato con la giustizia incontra un venditore di pietre preziose con risvolti che le fujoshi si saranno già inventate.

Voto: 6 – Consigliato ad un pubblico femminile.

Infinite Dendrogram

Non è SAO, ma quasi… almeno per gli NPC!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie sui VRMMORPG fantasy.

Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

Una pivellina sfigata sceglie uno scudo come arma in un VRMMORPG fan di Tate no Yuusha! XD

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie sui VRMMORPG fantasy.

Jibaku Shounen Hanako-kun

Una sfigata con un desiderio finisce per trovare un fantasma pervertito (ovvio, è doppiato dal doppiatore di Kumagawa-senpai) nel cesso della scuola.

Voto: 6,5 – Consigliato ai fan delle serie soprannaturali.

Plunderer

Lo sfigato che prende botte da tutti è in realtà un superfigo uberpotente… nulla di nuovo dal fronte orientale!

Voto: 7 – Consigliato ai fan delle serie action.

Somali to Mori no Kamisama

Un enorme perticone di golem gira con una piccola umana in un mondo dove TUTTI vorrebbero magnarsela!

Voto: 7 – Consigliato agli amanti delle storie fantasy sui-generis.

Yatogame-chan Kansatsu Nikki S2

Ancora sfigati provinciali con pesanti dialetti ci spiegano cose poco importanti.

Voto: 6 – Consigliato a chi ha seguito la prima serie.

E anche per questo secondo giro abbiamo finito…

…ma preparatevi a passare dei guai… dei guai molto gross… ah, non è una puntata di pokemon…

Ok ci sentiamo a breve per la terza parte! XD