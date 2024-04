Intervista a Chiara Cerni presentatrice del palco di Comicon Napoli

Chiara è modella, attrice e presentatrice di eventi con una forte passione per l’arte della recitazione. Ha una lunga esperienza come presentatrice di concorsi di bellezza, maratone canore e spettacoli. Chiara Cerni presentatrice del palco di Comicon a Napoli è stata intervistata a pochi giorni dal festival per parlare di sé e delle sue esperienze.

Lavora nel campo della moda e in quello dello spettacolo come presentatrice. In quale dei due si sente più a suo agio?

Entrambi i campi mi offrono modi diversi per esprimere la mia personalità, nel mondo della moda ho radici profonde, avendo iniziato a sfilare fin da piccolina. Tuttavia è nel ruolo di presentatrice che sento di brillare di più, poiché amo lavorare con la mia voce e il mio carisma.

Ha mai pensato di approfondire altre arti, come la danza o il canto?

Sì, da più piccola ho avuto la fortuna di studiare entrambe, la danza mi ha insegnato grazia e espressione corporea, mentre il canto mi ha permesso di scoprire il potere della mia voce. Queste esperienze influenzano ancora il mio lavoro attuale nel campo della moda e dello spettacolo.

E’ stata scelta come presentatrice sul palco di Comicon a Napoli, com’è il suo rapporto col mondo dei fumetti e dell’animazione?

È ottimo! Sono cresciuta immersa in manga e anime, che da sempre mi affascinano con le loro trame emozionanti. Ancora oggi trovo ispirazione e intrattenimento nel guardare anime, che continuano a influenzare il mio lavoro e la mia creatività in molti modi.

Un anime che vedeva da piccola e porta nel cuore?

Un anime che ho sempre nel cuore è Naruto. Fin da piccola, le avventure di Naruto Uzumaki mi hanno emozionato, facendomi ridere e piangere come non mai! Le lezioni di amicizia e coraggio che trasmette l’anime sono sempre state fonte di ispirazione per me. Ancora oggi quando ne ho la possibilità faccio dei rewatch di Naruto molto volentieri, mi permettono di rivivere delle emozioni che solo questo anime sa regalarmi.

Sul palco di Comicon dovrà interagire con una vasta gamma di ospiti e argomenti. Come si prepara per garantire conversazioni fluide e coinvolgenti?

Prima di tutto studio in maniera approfondita l’argomento e l’ospite che intervisterò, cercando di comprendere le loro esperienze, opinioni e interessi. Preparo una serie di domande pertinenti che mi permettano di mantenere viva la conversazione. Infine, durante l’intervista mi impegno a mantenere un ritmo vivace e dinamico creando un’atmosfera accogliente per il nostro ospite!

Ci parli dell’esperienza che le ha dato più soddisfazione come presentatrice

Le esperienze che mi hanno dato più soddisfazione sono sicuramente il Carnevalepomeo e la Notte Azzurra Epomeo, eventi di spettacolo a Napoli per cui vengo richiamata ogni anno. Essere parte di queste celebrazioni con il mio ruolo di presentatrice mi dà l’opportunità di connettermi con il pubblico, guidandolo attraverso momenti di divertimento, emozione e intrattenimento.

Ci tengo a citare anche il Sanremo Canta Napoli, evento canoro che si svolge tra Sanremo e Napoli, che mi ha permesso di lavorare con talenti straordinari e di contribuire a diffondere la musica napoletana a livello nazionale.

Come affronta la pressione legata agli standard di bellezza nel settore della moda, e quali consigli darebbe a giovani aspiranti modelle?

Affrontare gli standard di bellezza può essere una sfida, ma è fondamentale concentrarsi sulla propria salute e autostima. Personalmente, cerco di ricordare che la bellezza è soggettiva e che ciò che conta davvero sono le mie abilità e qualità uniche.

Per le giovani aspiranti modelle il mio consiglio è di lavorare sodo su se stesse e il loro talento, è importante essere consapevoli dei propri limiti e delle proprie esigenze fisiche e emotive, e di non compromettere la propria salute per conformarsi agli standard irrealistici di bellezza imposti dalla società. Infine, alle ragazze che hanno deciso di intraprendere questa strada consiglio di affidarsi ad esperti del settore e di selezionare bene le opportunità che vengono offerte.

Qual è l’artista che sogna di intervistare?

Sono molti gli artisti che sogno di intervistare, poiché c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di talenti in Italia. Tra i nomi che mi vengono in mente potrei citare Laura Pausini, Tiziano Ferro, Annalisa e Emma Marrone, ma solo alcuni degli artisti che ammiro e che mi piacerebbe intervistare per scoprire di più sulle loro passioni e i loro percorsi.

Chiara su Instagram

Il sito di Comicon Napoli e Bergamo