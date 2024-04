SiVola porta il Giappone al Comicon Napoli 2024

SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, sarà presente dal 25 al 28 aprile alla ventiquattresima edizione del COMICON Napoli, il Festival Internazionale della Cultura Pop che attira ogni anno oltre 170 mila visitatori.

SiVola sarà presente all’evento con uno stand customizzato e con Nicolò Balini (sui social Human Safari), che prenderà parte il 26 aprile – alle ore 17 – ad un talk dedicato al tema viaggi e Giappone, con un particolare focus su manga e anime, e che incontrerà i partecipanti del COMICON in un esclusivo meet&greet il 27 aprile alle ore 11.

Human Safari

Nicolò Balini, ventottenne bergamasco, è uno dei travel influencer più affermati in Italia e uno dei sei fondatori di SiVola: viaggiatore da sempre, con un bagaglio di 82 Paesi esplorati, tra le sue mete del cuore conserva un posto speciale proprio per il Giappone. Per questo sarà lui a raccontare dell’esperienza di viaggio nel Paese del Sol Levante, delle sue tradizioni e della sua cultura, di cui il fenomeno del cosplay è parte integrante ormai da decenni, una vera e propria forma d’arte che interessa tutte le età.

COMICON Cosplay Challenge: da Napoli al Giappone con SiVola

La presenza di SiVola al COMICON Napoli 2024 porta con sé anche un’altra novità per tutti gli appassionati: la possibilità di vincere un viaggio in Giappone, la patria per eccellenza del cosplay.

“È la nostra prima volta al COMICON Napoli 2024, siamo davvero emozionati di farne parte e poter far scoprire il mondo SiVola ad un pubblico nuovo” – commenta Sergio De Luca, CEO di SiVola. “Per l’occasione, vogliamo offrire, come primo premio del COMICON Cosplay Challenge, un nostro viaggio verso il Giappone, una meta da sempre presente nei nostri itinerari. Proponendo esperienze di viaggio non convenzionali, i nostri tour in questo Paese ricco di storia e cultura danno anche la possibilità di immergersi proprio nel magico mondo del cosplay, attraverso la scoperta del quartiere di Harajuku della vibrante Tokyo.”

Durante l’evento sarà previsto un contest, il “COMICON Cosplay Challenge”, nel quale i concorrenti si esibiranno indossando un costume di propria produzione e interpretando una performance in linea con il personaggio scelto. I partecipanti saranno valutati da una giuria composta dai più autorevoli protagonisti del mondo cosplay e settori affini, che esaminerà, oltre alla somiglianza al personaggio e all’interpretazione dei tratti caratteristici dello stesso, la fattura del costume, l’originalità e il valore artistico della performance. L’evento si concluderà proprio con la scelta del vincitore del contest. Al miglior cosplayer andrà il premio “Over the Top”, un viaggio unico offerto proprio da SiVola, il Giappone Rail Adventure: un itinerario indimenticabile e immersivo alla scoperta del Paese del Sol Levante e delle sue affascinanti tradizioni, che porterà il vincitore a conoscere la vibrante Tokyo, l’elegante Kyoto e la coloratissima Osaka.

Cos’è SiVola?

SiVola è una Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo in tutto il mondo; è anche un editore digitale che elabora comunicazioni ad hoc per i brand, declinandole in format editoriali e attività offline in stile SiVola, a supporto dei loro obiettivi di marketing; ed è, infine, un Content Studio che si occupa della produzione di foto, video, stories per brand che hanno necessità di potenziare la propria strategia social, che si ispirano al mondo del viaggio. Dal primo viaggio venduto, SiVola ha registrato un numero complessivo di 25.965 passeggeri. L’azienda prevede di chiudere il 2023 con oltre 600 partenze e ricavi pari a c.a. 24 milioni di euro (c.a. 140% in più rispetto al 2022). SiVola è in utile fin dal suo primo anno di attività ed è cresciuta fino ad oggi autofinanziandosi. Nata a Trani nel 2019 da un’idea dei cinque travel influencer più seguiti in Italia e di un sesto membro del team fondatore specializzato nel turismo – Carlo J. Laurora, Stefano Cantarini, Nicolò Balini, Claudio Pelizzeni, Daniel Mazza e Giovanni Peluso – oggi Sergio De Luca è CEO dell’azienda.