Cosa portare con te per un viaggio in Giappone: la guida definitiva

Una delle esperienze più belle che si possano fare nella vita è quella scaturita da un viaggio in Giappone. Infatti, per gli italiani così come per gli occidentali in generale, riuscire ad approcciarsi ad una cultura così diversa dalla propria come quella presente nel suddetto Paese asiatico potrebbe essere un’occasione più unica che rara. D’altronde, aprire la mente scorgendo nuovi orizzonti fa bene al corpo e allo spirito, e potrebbe senz’altro risultare essenziale per migliorare personalmente.

Il Giappone è un paese dove si fondono perfettamente la tradizione e la modernità, ragion per cui figurano metropoli meravigliose come Tokyo e Osaka, le quali risultano essere anche incredibilmente diverse da un punto di vista climatico e geografico. Siccome potrebbero sorgere problemi e preoccupazioni circa la valigia da preparare per il proprio viaggio in Giappone, di seguito trovi la guida definitiva su cosa portare con te per vivere un’esperienza memorabile nella realtà nipponica.

Vestiti appropriati: ecco quali

Prima di partire per un viaggio in Giappone è necessario stilare l’itinerario desiderato allo scopo di comprendere in anticipo a quali condizioni climatiche andrai incontro: ti regolerai di conseguenza per la scelta di vestiti appropriati. Ovviamente a incidere sarà anche la stagione selezionata per il tuo viaggio: in estate il clima nipponico tende a essere caldo e umido, gli inverni sono rigidi, mentre in primavera e in autunno la temperatura è maggiormente mite.

Dunque, nel primo caso è preferibile portare con te abiti leggeri e traspiranti; al contrario, in inverno è bene indossare indumenti pesanti e strati termici. Se parti in primavera o in autunno, il consiglio è di vestirti a strati: camicie a maniche lunghe, t-shirts a maniche corte, pantaloni di cotone, maglioni e una giacca (possibilmente anche una più leggera), sono tutto ciò che occorre. Per ciò che concerne le scarpe, basta semplicemente indossare un modello comodo e adatto alle camminate prolungate. In ogni caso, si segnala che in alcuni luoghi sacri giapponesi si dovranno seguire delle precise linee guida o ci si ritroverà obbligati a noleggiare degli indumenti per l’occasione.

Una macchina fotografica speciale per l’occasione

Scattare delle fotografie è essenziale per catturare dei momenti unici, creando di conseguenza dei ricordi bellissimi durante la propria permanenza in Giappone. Tuttavia, non bisogna accontentarsi di portare con sé dei modelli piuttosto mediocri, bensì una macchina fotografica speciale per l’occasione. A proposito di brand nipponici, se non sai cosa acquistare prima di partire puoi trovare su Ollo Store gli ultimi modelli di Fujifilm Mirrorless, macchina compatta con numerose funzionalità aggiuntive grazie alle quali avrai l’opportunità di realizzare degli scatti meravigliosi, e a prescindere dalle condizioni ambientali.

Fai una scorta di farmaci

Dato che un viaggio in Giappone potrebbe durare dai 7 ai 21 giorni, il consiglio che ti diamo è di fare una scorta di farmaci personali, magari portando con te delle prescrizioni mediche tradotte in inglese qualora si dovessero acquistare in loco dei medicinali maggiormente particolari. Prima di procedere dovresti però leggere le normative giapponesi sull’importazione di farmaci al fine di non avere problemi alla dogana.

Acquista degli adattatori di corrente e una power bank

Ti segnaliamo che in Giappone gli adattatori di corrente sono differenti rispetto a quelli usati quotidianamente in Italia, per cui è bene acquistare i modelli nipponici o quelli universali in anticipo per non andare in difficoltà una volta giunti a destinazione. Le prese elettriche (di tipo A e B) si diversificano da quelle italiane perché la tensione è pari a 100 volt con frequenza di 50-60 Hz, quindi dovresti assicurarsi che i tuoi dispositivi elettronici siano effettivamente compatibili con tali caratteristiche. In ogni caso, un adattatore universale potrebbe essere la soluzione definitiva per caricare la tua macchina fotografica, il tuo smartphone e il tuo laptop. Infine, per evitare che questi dispositivi si scarichino durante il corso della giornata (presumibilmente sarai sempre fuori) acquista una power bank.