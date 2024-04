Colorless Manga

Un manga atipico che sfrutta tutta la forza del bicromatico, sfondando di tanto in tanto la parete dei colori… questo è Colorless!

Colorless Trama

Ci troviamo in un mondo di un lontano futuro, dove a causa di una potentissima eruzione solare, il Mercy Pulse, tutta la conoscenza informatica umana è stata cancellata in pochi istanti e la potenza delle sue onde elettromagnetiche sono state così potenti da spazzar via i colori dal mondo.

La razza umana è sopravvissuta, ma è andata incontro a mutazioni che hanno cambiato per sempre le loro fattezze, tramutandoli in esseri mostruosi attraverso la malattia ancestrale.

Avidia, nonostante l’aspetto ben piazzato, è uno studioso dei passati colori e cerca un modo di far tornare il mondo com’era prima, contrastando le mire del Culto, un’organizzazione che desidera monopolizzare la situazione, facendo proselitismo.

Un giorno, facendo due chiacchiere con il suo informatore, Covedes, viene a sapere di uno strano fatto, ovvero dello strano rapimento della giovane cameriera del bar dove si stanno incontrando proprio in quel momento.

Indagando più approfonditamente scoprono che il rapimento è stato orchestrato dal Culto, che per qualche strana ragione vuole il controllo su Chie, la ragazza in questione.

Avidia non comprenderà il motivo di questo interesse per la camerierina fino a quando non l’avrà tratta in salvo dalle mani degli sgherri assoldati dal Culto, infatti la ragazza sembra ferma a un punto pre-Mercy Pulse, visto che sembra una normale ragazza umana.

Usando delle armi cariche del colore primario verde, Avidia ha tutta l’intenzione di difendere la giovane e scoprire il suo segreto, visto che sembra aver perso la memoria di dove fosse prima di risvegliarsi in questo mondo pochi giorni prima.

Colorless Valutazione

Mi piace l’idea di questo manga per cui il colore è strumentale alla storia. Girando le pagine tu stai vedendo proprio quello che vedono i personaggi, come se fossi lì.

Il fatto che alcune pagine siano colorate proprio perché il protagonista, e i suoi nemici, utilizzano fiale di colore per potenziare se stessi e le proprie armi, rende questo manga un interessante esperimento visivo.

Leggendo poche pagine l’ambiente un po’ noir e le strutture architettoniche mi hanno ricordato un po’ le opere del sensei Nihei, oltre che le ambientazioni un po’ lovecraftiane di Blood Blockade Battlefront.

Il manga è pubblicato da Musubi Edizioni in un classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7,90 €.

Consigliato agli amanti della fantascienza.

Titolo originale: Colorless

Testi: KENT

Disegni: KENT

Genere: Sci-fi, azione, combattimento, drammatico.

Data di pubblicazione: 2019

Casa Editrice: Leed

Volumi: 7