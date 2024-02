YoRHa – Assalto a Pearl Harbor Manga

Finalmente anche in Italia il manga prequel del popolare videogame NieR:Automata.

YoRHa – Assalto a Pearl Harbor Trama

Anno 11941.

Siamo in un futuro distantissimo, l’umanità è stata scacciata dal suo pianeta da un’invasione aliena e dalle loro creature combattenti, le biomacchine.

Per potersi salvare dall’invasione gli ultimi esseri umani si sono rifugiati sulla Luna, lasciando sulla Terra e in orbita degli androidi umanoidi creati appositamente per combattere i nemici del pianeta.

Durante una missione in cui vengono utilizzate le innovative androidi YoRHa, la nostra protagonista, No.2, finisce per diventare capitano della squadra di discesa di Pearl Harbor, a causa dell’abbattimento di No.1, il suo comandante.

Al comando della simpatica scavezzacollo No.4, della irascibile No.16 e della fredda calcolatrice No.21, il piccolo plotone di androidi YoRHa dovrà affrontare lo strabordante numero di biomacchine, che rilevandole stanno accorrendo a intercettarle.

In 4 contro 128.000… sembra uno scontro impari, ma per fortuna in loro soccorso giungono alcune androidi di vecchio modello che fanno parte della resistenza, ancora attiva sul pianeta.

Nonostante tutto la situazione resta tragica, infatti dalla base orbitale Bunker non arriva nessun ordine di ritirata o decisione di inviare rinforzi.

Le quattro YoRHa dovranno portare a termine la missione in un modo o nell’altro.

YoRHa – Assalto a Pearl Harbor Valutazione

Se avete giocato a NieR:Automata sicuramente conoscerete la storia dietro questa serie, mentre se avete seguito l’adattamento animato conoscerete la storia che viene narrata in questo manga, presente anche nel romanzo NieR:Automata Short Story Long, ancora inedito in Italia.

Come sempre si mescolano tanti sentimenti, come fossero sapori di uno splendido piatto che non sai se amarlo di più per il sapore dolce o per quello amaro.

In questo futuro post-apocalittico, dove la natura ha ripreso il controllo di buona parte del globo, delle androidi dall’aspetto femminile lottano contro degli esseri metallici e privi, almeno apparentemente di sentimenti.

Un po’ come moderni Kyashan, le nostre eroine lottano fino allo stremo, consumando le forze e la stessa materia di cui sono state costituite al grido di Gloria all’umanità!

Il tratto di Megumu Soramichi è molto dolce e preciso, rendendo bene anche le scene d’azione degli scontri con le biomacchine, di cui poi il gioco è pieno.

Il manga è pubblicato da J-Pop Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 6,90 €.

Consigliato agli amanti di NieR:Automata o degli amanti delle serie Sci-Fi.

Titolo originale: YoRHa: Shinjuwan Kouka Sakusen Kiroku

Testi: Yoko Taro, Megumu Soramichi

Disegni: Megumu Soramichi

Genere: Azione, Fantascienza, Combattimento, Drammatico

Data di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Square Enix/J-Pop Manga

Volumi: 3 (in corso)