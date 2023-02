Leo Comics a Fiumicino, Roma

Il Centro Commerciale Leonardo a Fiumicino, Roma, ospita una grande festa della cultura nerd che vede protagonisti la musica Kpop e Jpop (rispettivamente il pop coreano e quello giapponese), il cosplay (l’arte di vestirsi da personaggi dei cartoni animati, dei videogiochi e dei fumetti) e tutto ciò che fa fumetto e illustrazione. K-Pop e cosplay sono i due movimenti culturali che hanno conquistato i giovani europei nell’ultimo decennio, e gli eventi e contest dedicati a queste arti, i costumi e la danza, sono cresciuti fino a diventare spettacoli di altissimo livello.

Sabato 25 febbraio

Sabato si inaugura con una giornata dedicata alla musica dall’Estremo Oriente, e in particolare il J-Pop con le esibizioni degli artisti dell’Associazione Idol Stage la mattina e il K-Pop nel pomeriggio. Se la mattina è dedicata al canto, il pomeriggio sarà animato dalla sfida di crew e solisti che partecipano al contest di danza su musica pop coreana. Un momento importante, dato che i vincitori della categoria crew saranno selezionati per rappresentare la regione Lazio alle finali nazionali del campionato italiano di danza K-Pop, in programma il 30 aprile a Napoli, sul prestigioso palco del Comicon. Tra i giurati del contest , Francesca de Filippis (insegnante di danza K-Pop), Miikhy Deafening (cosplayer) e DJ Shiru (nome d’arte di Silvio Franceschinelli, organizzatore di eventi di musica asiatica).

Domenica 26 febbraio

La domenica ancora musica dall’oriente con le esibizioni coordinate da Idol Stage e dalla New Idol Italian Alliance, e a seguire l’entusiasmante esibizione della Heartbreakers Crew, vincitori delle selezioni campane per il K-Pop Dance Fight Fest, una delle migliori crew italiane.

Il pomeriggio della domenica è invece dedicato ai costumi di supereroi, principesse e personaggi famosi, con la gara cosplay organizzata da Epicos, nota azienda di spettacolo specializzata in questo tipo di contenuti. Il Cosplay Contest, sul palco dalle ore 16:00 alle ore 19:00, ha un montepremi del valore di 3000€ .

Il contest sarà inoltre tappa ufficiale della COSPLAY ITALIAN CUP, il grande Campionato Italiano Cosplay a cura di Epicos!Tra gli ospiti cosplay menzioniamo Kasumi Sen, Hitomi Okami e Shizen.

L’evento è totalmente gratuito e i visitatori potranno trovare:

PUNTO OCHACAFFE’ / K-BLE JUNGLE : un punto informazioni per tutte le vostre curiosità sul Giappone e sulla Corea del Sud.

: un punto informazioni per tutte le vostre curiosità sul Giappone e sulla Corea del Sud. AREA TIKTOK : un set per realizzare liberamente i vostri TikTok, completo di fondale in vinile, luci con scelta di colore e Ring-Light professionale. Tutto a disposizione dei cosplayer TikToker che vogliono dar sfogo alla loro fantasia nel creare contenuti.

: un set per realizzare liberamente i vostri TikTok, completo di fondale in vinile, luci con scelta di colore e Ring-Light professionale. Tutto a disposizione dei cosplayer TikToker che vogliono dar sfogo alla loro fantasia nel creare contenuti. SET FOTO PRO : il set a fondale nero con luci e macchina del fumo curato da uno dei nostri fotografi professionisti.

: il set a fondale nero con luci e macchina del fumo curato da uno dei nostri fotografi professionisti. GREEN SCREEN : il set “magico” che vi permetterà di proiettarvi in qualsiasi ambientazione.

: il set “magico” che vi permetterà di proiettarvi in qualsiasi ambientazione. SET SCENOGRAFICI : troverete 3 corner foto, completi di ambientazioni e scenografie per foto immersive mai viste prima!

: troverete 3 corner foto, completi di ambientazioni e scenografie per foto immersive mai viste prima! Mostra a tema fumetti italiani: in esposizione opere di alcuni disegnatori e fumettisti, che saranno presenti all’evento per incontrare il pubblico.

Non mancheranno i camerini per tutti i cosplayer e i ballerini Kpop!!

Il lato fumetti vede alternarsi agli schizzi al tavolo dei meet and greet i disegnatori italiani Maurizio Di Vincenzo, Pierpaolo Pasquini, Valerio Piccioni, Luca Bonessi, “Miky” Micaela Buzzi, Giacomo Rosati. Loro saranno anche le tavole in esposizione nella mostra di illustrazioni.

Il programma di Leo Comics a Fiumicino

SABATO 25 febbraio 11.30 Apertura palco 12.00 Nemo in concerto. La strada, la contaminazione musicale, il raccontare storie è tutto per Nemo. a cura di Idol Stage 12.30 Ringo è una idol italiana che aa vissuto in Giappone, facendo parte di un gruppo di idol. Il suo repertorio J-pop dallo stile kawaii vi farà vivere un vero concerto idol. a cura di Idol Stage 15.00 Apertura palco 15.30 KRD – Q&A & Mini Quiz #K-uantenesai? Intervista ai protagonisti del mondo del Kpop in Italia. Con Kpop Roma e Dintorni 16.00 K-Pop contest: il Kpop Dance Fight Fest, campionato nazionale di danza su musica Kpop, arriva anche a Roma con le selezioni per il centro Italia. Organizzato da K-ble Jungle e Coreapoli in collaborazione con Comicon. 18.00 Cosplay show, la sfilata dei cosplayer dei supereroi e delle principesse 18.20 Premiazioni del K-Pop contest 18.40 Tributo alle sigle classiche anni 70/80 in lingua originale con il cantante Dasinger-Z che interpreta pezzi come Kyashan, Polymar, Mazinga Z , Goldrake. DOMENICA 26 febbraio 11.00 Apertura palco 11.30 Ringo è una idol italiana che rappresenta l’idol giapponese nella sua forma più autentica. Il suo repertorio J-pop dallo stile kawaii vi farà vivere un vero concerto idol. A cura di Idol Stage 12.00 Shayreen ha un repertorio che spazia dal J-pop al K-pop. È famosa al pubblico per le sue numerose partecipazioni a contest K-pop. a cura di Idol Stage 12.30 Linx e Revy porteranno sul palco uno spettacolo canoro con cover e adattamenti dal mondo dell’animazione. a cura di NIIA 15.00 Heartbreakers Crew, esibizione della crew di Kpop vincitrice del Kpop Dance Fight Fest al Comicon di Napoli. 15.30 Dasinger-Z , tributo alle sigle classiche anni 70/80 in lingua originale come Kyashan, Polymar, Mazinga Z , Goldrake. 16.00 Cosplay contest, la gara di cosplay organizzata da Epicos 18.00 Premiazioni del cosplay contest

Campionato nazionale di K-Pop, Kpop Dance Fight Fest

