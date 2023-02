2022 Reworked del DJ Yoji Biomehanika, un progetto di remix di grandi successi che è arrivato alla sua quarta uscita. Il classico inno Look @ the heaven ritorna dopo vent’anni!

Il DJ e produttore giapponese Yoji Biomehanika è conosciuto in tutto il mondo per essere una grande icona della scena hard-dance e per aver pubblicato più di 50 singoli e 12 album in tutto il mondo. Venerdì 25 novembre è uscito Look @ the heaven (A reworked mix, agefarre 2022), diventando il quarto numero nella serie 2022 Reworked, iniziata ad agosto per aggiornare i capolavori senza tempo di Yoji in versioni completamente nuove.

Look @ the heaven è un classico amato dai fan della musica dance di tutto il mondo fin dal 2000, quand’era uscito la prima volta in vinile LP (diametro 30 cm). Dopodiché, la traccia si è evoluta assieme alla carriera di Yoji. Nel 2001 la versione Look @ the heaven (un remix dedicato a impulz x dance valley) era stata inclusa nel set di Yoji al Dance Valley festival del 2001 in Olanda e, nel 2015, Look @ the heaven (2015 own rework) era stata inserita in Chapter X, il primo album di YOJI dopo 11 anni, rendendola una traccia continuamente aggiornata nei momenti clou della sua carriera.

La versione 2021

Quest’ultima versione aggiornata e rifinita, “A reworked mix for agefarre 2022”, è stata preparata in occasione dell’esibizione di Yoji all’evento AgeHa THE FESTIVAL Vol. 01, agefarre 2022 -Open Air-, nel 2022 ad Odaiba, Tokyo. Con un intenso dialogo di cassa e rullante, il tempo in accelerazione, una divina sezione di pausa e una melodia drammatica, questo è uno dei migliori inni della musica dance.

Le precedenti tre uscite nella serie 2022 Reworked, ovvero Ding a ling (2022 reworked mix), Seduction (2022 reworked mix) e Recovery (2022 reworked mix), sono rimaste tutte nella classifica Dance di iTunes Store, dando conferma del tocco innovativo del maestro della produzione giapponese Yoji Biomehanika.

Dopo l’esibizione del 19 novembre al Sinner’s Paradise all’Enso Event Centre a Vancouver in Canada, Yoji Biomehanika ha ulteriori piani per dicembre e per il 2023, sia in Giappone che nel resto del mondo. Non lasciatevi scappare questo veterano della musica dance giapponese e la sua continua ascesa a traguardi sempre più eccelsi!

Ascoltate subito qui la nuovissima versione dell’iconico pezzo Look @ the heaven!

Tutto su Yoji Biomehanika

Le origini di DJ Yoji Biomehanika

Alla fine degli anni Settanta, il giovane che sarebbe un giorno diventato Yoji Biomehanika si immergeva in musica innovativa come il noise, la musica concreta (musique concrète) e la sovraincisione (overdub). Più tardi Yoji si avvicinò al movimento futuristico che scaturì nel mezzo dell’evoluzione della tecnologia digitale degli anni Ottanta sottoforma di MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Questo artista trovò infine sé stesso nella possibilità di creazione di una musica di stampo tecnologico ballabile e nel suo personale aspetto anticonvenzionale. Perciò, all’inizio degli anni Novanta iniziò la sua carriera come produttore di musica dance e DJ con il nome di Yoji Biomehanika e pubblicò molti lavori con case discografiche d’avanguardia in Germania e nel Regno Unito, così come in Giappone, guadagnandosi presto le prime attenzioni. Sicuramente diventò una star in quanto figura principale nella scena NU-NRG e si creò un seguito, i cosiddetti Hanikers. Nel 2000, con il nuovo millennio, la NU ERA traboccava di aspettative per l’alba di un nuovo futuro. Yoji Biomehanika si estese alla scena globale e lanciò l’etichetta Hellhouse, con base di distribuzione a Londra, con cui pubblicò una serie di singoli LP delle sue tracce originali. Inutile dire che ognuna di quelle uscite scalò le classifiche. Inoltre, l’artista pubblicò molte compilation DJ mix in Giappone e all’estero, scegliendo personalmente come partecipanti una lista di popolari dj.

Dal primo album al periodo Tech Dance

Il suo primo album, Technicolor nrg show, uscì nel 2001 con la Avex (pubblicato all’estero da ID&T nei Paesi Bassi), e fu proprio lui a proporre il primo DJ live giapponese Technicolor nrg showcase in Giappone. Con la sua potente presenza scenica e una serie di lavori originali diventati inni in tutto il mondo, questo disk jockey ha viaggiato internazionalmente in Europa occidentale, orientale e centrale, in Nord America, nel sudest asiatico e in Oceania. Dovunque sia andato è riuscito a sfondare con un’impareggiata serie di esibizioni tra cui Mysteryland, Defqon-.1, Dance Valley, Tomorrowland, In Control, EDC, Creamfields e moltissime altre.

Proprio lui fu la star principale al Sensation Black ad Amsterdam per addirittura due anni di fila, cosa mai accaduta prima ad altri artisti. Inoltre è stato spesso classificato in DJ Mag Top 100, arrivando fino alla 32° posizione, un traguardo mai raggiunto da altri artisti giapponesi. Come se non bastasse, nel 2003 vinse il Grand Prix agli Hard Dance Awards nel primo anno della loro fondazione nel Regno Unito. Dopodiché, nel 2011 ricevette altri due premi: Outstanding Contribution e Best International DJ Asia, come riconoscimento per il suo contributo alla scena. I suoi risultati nel portare la musica hard electronic dance dal mercato underground a quello mainstream sono una pietra miliare nella storia della musica e una delle ragioni per cui è considerato una leggenda del settore.

Dal 2007 iniziò ad esibirsi con il nome d’arte Yoji (senza Biomehanika), offrendo uno stile musicale ibrido conosciuto come Tech Dance che tende più verso la techno. Creò molte hit come Six hours, Techy techy, Airport e altri. Dopo circa 7 anni di esplorazione musicale con questo stile tornò alla sua identità originale con un sound melodico big room (stile di musica elettronica adatto alla riproduzione in spazi aperti).

Dal ritorno di Yoji Biomehanika a 2022 Reworked

Solo nel 2015 tornò con il nome Yoji Biomehanika, ripartendo dal sé stesso originale e mettendoci tutto il cuore. L’artista lanciò l’album Chapter X su etichetta Avex EDM, il suo primo album in 11 anni, e tutti i pezzi della pubblicazione raggiunsero posizioni notevoli su iTunes. L’anno seguente fondò la casa discografica Banginglobe (per dieTunes) come piattaforma per i suoi lavori oltreoceano, infatti le uscite giapponesi della Avex vengono pubblicate all’estero con quest’etichetta e finora sono sempre arrivate nelle classifiche mondiali dance! Tutte e tre le parti dell’album digitale A quarter century of Yoji Biomehanika, una compilation della storia musicale di Yoji pubblicata alla fine del 2017, si sono classificate nella Top 5 degli album di Beatport.

Nel 2018 uscì una rivisitazione di uno dei cavalli di battaglia, Hardstyle disco (2018 reverse bass edit), che ricevette la valutazione gold recensita da DJ Mag. La traccia è un inno di grande importanza, che continua ad essere apprezzato da molti artisti in tutto il mondo, e NWR (W&W) realizzò una cover della traccia originale a Tomorrowland nel 2017, momento in cui il pezzo divenne veramente parte dell’atmosfera mondiale. Il remix di Da Tweekaz e Sub Zero Project uscì con la Avex EDM in Giappone e Dirty Workz in Belgio, e divenne un’hit strepitosa.

Lo stesso anno Yoji Biomehanika fece da supervisore alla produzione della prima grande compilation di hardstyle del Giappone, Banginglobe presents super hardstyle (avex EDM), che raggiunse il primo posto nella classifica dance di iTunes nel giorno stesso della sua uscita!

Durante la pandemia di covid-19 Yoji ha iniziato ad analizzarsi profondamente e a sviluppare le sue attività in modo da poter realizzare la sua personalità unica. L’artista ha aggiornato molte delle canzoni che aveva scritto nel corso dei suoi 30 anni di attività e ora è pronto a dimostrare il suo vero valore artistico.

Fonti e link su DJ Yoji Biomehanika

2022 Reworked 4° uscita – informazioni di lancio

Artista: YOJI BIOMEHANIKA

Titolo: ‘LOOK@THE HEAVEN (A REWORKED MIX FOR agefarre 2022)’

Uscita: venerdì 25 novembre 2022

Formato: digitale

Casa discografica: avex EDM

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato