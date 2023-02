Mask di Ayumi Hamasaki e Tetsuya Komuro: il video musicale

Ayumi Hamasaki ha pubblicato il video musicale dell’hit Mask, composta da Tetsuya Komuro, mentre l’album completo è usctio il 25 gennaio!

Il nuovo singolo Mask di Ayumi Hamasaki

Ayumi Hamasaki ha realizzato un video musicale per il suo recente singolo digitale Mask, disponibile su YouTube dal 18 novembre. Date un’occhiata a questa meravigliosa hit!

Mask è la prima traccia di Hamasaki in 12 anni ad essere stata arrangiata da Tetsuya Komuro dopo l’uscita di Crossroad il 22 settembre 2010, ed è anche per questo che ha attirato molta attenzione tra i fan, che aspettavano con entusiasmo anche il video musicale.

Le riprese sono state fatte interamente nella location di teamLab Planets TOKYO a Toyosu, Tokyo. Vestita con un abito bianco di gomma, Ayumi Hamasaki canta circondata da meravigliose orchidee, muovendosi tra spazi artistici decadenti – una ricca espressione visiva delle profondità del suo animo. Le incredibili installazioni artistiche a base di luce di teamLabo si sincronizzano perfettamente con l’esibizione di Hamasaki e dei suoi ballerini, dando vita ad un video accattivante che incanta gli spettatori fino alla fine.

Subito dopo l’uscita, il video di Mask è entrato nella classifica trending di YouTube ed ha accumulato velocemente 500,000 visualizzazioni. Sui social i fan hanno commentato mostrando il loro apprezzamento per l’estetica ricca di colori e per il carattere splendido, etereo e disinvolto che trasmette il video. Non perdetevi questo video più unico che raro che amalgama le opere d’arte internazionalmente acclamate di teamLab con l’originale visione di Ayumi Hamasaki.

Maggiori informazioni su Ayumi Hamasaki

Subito dopo la trasmissione in anteprima di questo creativo video musicale è improvvisamente apparso un altro spezzone video intitolato Special Report, che ha annunciato che la Hamasaki avrebbe lanciato il suo diciottesimo album originale mercoledì 25 gennaio 2023. Quest’attesissima uscita sarà il primo album completo di Hamasaki dopo la pubblicazione di 6 anni fa di M(A)DE IN JAPAN. Uscita datata 29 giugno 2016, che era seguito dall’ep TROUBLE del 15 agosto 2018.

Nel 2020 Hamasaki ha pubblicato il singolo Ohia no ki, un’ode al suo amato figlio appena nato che sorprese i fan essendo la prima canzone dell’artista ad avere un titolo giapponese. Poco dopo uscì Dreamed a dream (2020). Nel 2021 seguirono 23rd Monster per festeggiare il ventitreesimo anniversario del debutto e, nel 2022, i singoli Nonfiction, Summer Again e Mask. Tutti questi singoli usciti dal 2020 saranno inclusi nel nuovo album.

Nel corso degli ultimi anni Hamasaki, conosciuta dai suoi fan come ayu, è stata in grado di lasciare un segno nel cuore dei suoi numerosi ascoltatori attraverso i testi delle canzoni scritti da lei stessa. Sarà meraviglioso scoprire ancora una volta come la cantante si esprimerà con un album completo. Hamasaki non si è lasciata un attimo di respiro fin dal suo debutto nel 1998. Anche ora che sta concentrando tutte le sue forze nella preparazione del venticinquesimo anniversario del suo debutto in aprile 2023, Ayumi Hamasaki è una forza inarrestabile.

Le edizioni del nuovo album (che include Mask) di Ayumi Hamasaki

1. CD+2DVD+goods edition, CD+2Blu-ray+goods edition

AVZ1-63413/B~C, AVZ1-63414/B~C. ¥12,500 (tasse escluse)

TeamAyu/mu-mo Shop edizione limitata

Luxury box set

Include un fotolibro in formato A4 di 80 pagine

Include l’edizione Sumapura Music per playback su smartphone

Tracce CD

Ohia no Ki

Dreamed a Dream

23rd Monster

Haru yo, Koi

Nonfiction

Summer Again

MASK

* L’ordine è provvisorio. Sono pianificate 12 canzoni in totale.

Tracce DVD/Blu-ray (disco 1)

Ohia no Ki (music video) Dreamed a Dream (music video) 23rd Monster (music video) Haru yo, Koi (music video) Nonfiction (music video) Summer Again (music video) MASK (music video) Ohia no Ki (making clip) Dreamed a Dream (making clip) 23rd Monster (making clip) Haru yo, Koi (making clip) Nonfiction (making clip) Summer Again (making clip) MASK (making clip)

Tracce DVD/Blu-ray (disco 2)

a-nation online 2020

opening Dreamed a Dream Startin' Jump! GET IN GEAR! vogue Far away SEASONS ayu-mi-x Mega Mix -a-nation 2020- Greatful days ~ glitter ~ independent ~ Sunrise ~LOVE is ALL~ ~ You & Me BLUE BIRD July 1st

2. Edizione CD+DVD, edizione CD+Blu-ray

AVCD-63410/B, AVCD-63411/B. ¥4,500 (tasse escluse)

Include l’edizione Sumapura Music per playback su smartphone

Tracce CD

Ohia no Ki

Dreamed a Dream

23rd Monster

Haru yo, Koi

Nonfiction

Summer Again

MASK

* L’ordine è provvisorio. Sono pianificate 12 canzoni in totale.

Tracce DVD/Blu-ray

Ohia no Ki (music video) Dreamed a Dream (music video) 23rd Monster (music video) Haru yo, Koi (music video) Nonfiction (music video) Summer Again (music video) MASK (music video) Ohia no Ki (making clip) Dreamed a Dream (making clip) 23rd Monster (making clip) Haru yo, Koi (making clip) Nonfiction (making clip) Summer Again (making clip) MASK (making clip)

3. Edizione CD

AVCD-63412

¥3,200 (tasse escluse)

Include l’edizione Sumapura Music per playback su smartphone

Tracce CD

Ohia no Ki

Dreamed a Dream

23rd Monster

Haru yo, Koi

Nonfiction

Summer Again

MASK

* L’ordine è provvisorio. Sono pianificate 12 canzoni in totale.

Fonti e link

Traduzione dall’inglese di Marianna Ceolato

Studiare lingua giapponese con Ochacaffè