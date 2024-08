Intervista a Tanuki – Crazy Japanese, influencer giapponese

Tanuki, nota per il canale Crazy Japanese, insegna giapponese all’università di Tokyo, oltre ad essere una nota influencer giapponese. Mentre lavora come insegnante professionale di lingua giapponese, viaggia per mandare in streaming i propri contenuti su Twitch, presentando il fascino del Giappone al mondo intero. Inoltre è attiva come content creator su Instagram e TikTok, dove condivide gli aspetti più interessanti del Giappone. Nel 2024 Tanuki – Crazy Japanese sui social – partecipa ai festival Vittoria Comics & Games e Pescara Comix and Games dove canta e balla con K-ble Jungle, crea contenuti su ciò che vede per mostrarlo ai fan giapponesi e allo stand Ochacaffè vi aiuterà a praticare il giapponese in maniera divertente.

Nanoda: I suoi due lavori principali, l’insegnamento del giapponese e l’attività di creatore di contenuti, non sono una combinazione molto comune, come riesce a conciliare le due cose? Cosa pensano i suoi studenti dell’altra sua carriera?

Tanuki Crazy Japanese: Insegnare giapponese a livello universitario e lavorare come creatore di contenuti può sembrare un mix insolito, ma in realtà si sposano bene. Come insegnante, aiuto gli studenti a imparare la lingua e la cultura giapponese in un contesto formale. Come creatore di contenuti, condivido la cultura giapponese con un pubblico più ampio in modo creativo. Questi due lavori si sostengono a vicenda. La mia esperienza nella creazione di contenuti mi aiuta a portare in classe materiale nuovo e interessante, rendendo le lezioni più divertenti.

La mia formazione accademica mi aiuta a creare contenuti accurati e informativi. I miei studenti trovano interessante il fatto che io riesca a combinare l’insegnamento tradizionale con la creazione di contenuti moderni. Inoltre, mostro loro come gli studi linguistici e culturali possano portare a diversi percorsi professionali. Alcuni studenti sono persino ispirati a provare loro stessi a creare contenuti o a saperne di più sulla cultura giapponese.

NN: Cosa l’ha spinta a creare contenuti sui social media riguardanti la lingua e la cultura giapponese?

TCJ: Ho iniziato a creare contenuti sui social media sulla lingua e la cultura giapponese perché volevo far conoscere al mondo la mia passione per il Giappone, e volevo anche rendere più facile l’apprendimento della lingua giapponese per gli studenti che lo stanno imparando. Il mio obiettivo era quello di rendere l’apprendimento della lingua giapponese e gli approfondimenti culturali facili da capire e chiari per un pubblico più ampio.

NN: Come riesce a bilanciare il suo tempo tra la produzione di contenuti e l’insegnamento del giapponese?

TCJ: Il mio calendario di insegnamento prevede lezioni 3-4 volte a settimana, comprese le lezioni online al mattino e alla sera, a seconda della provenienza degli studenti. Il pomeriggio è completamente dedicato alla creazione di contenuti e al live streaming. A volte creo contenuti anche con gli studenti a scuola.

NN: Che tipo di contenuti le piace di più creare per i suoi canali?

TCJ: Mi piace creare contenuti come “lingue straniere VS giapponese“, che è il mio contenuto principale, perché posso imparare le lingue straniere.

NN: Quali sono i momenti più gratificanti che ha vissuto come insegnante di giapponese?

TCJ: Tra i momenti più gratificanti come insegnante di giapponese c’è quello di vedere i miei studenti fare progressi e acquisire fiducia nelle loro capacità linguistiche. È particolarmente appagante quando riescono a conversare in giapponese. Mi piace anche quando gli studenti raccontano come hanno utilizzato ciò che hanno imparato in situazioni reali, come un viaggio in Giappone o un contatto con persone madrelingua, riuscendo anche a capire gli anime. Questi momenti mi ricordano perché amo insegnare e mi ispirano a continuare ad aiutare gli altri a imparare.

NN: Da dove proviene la maggior parte dei suoi studenti?

TCJ: I miei studenti nella scuola provengono da paesi asiatici come Taiwan, Myanmar, Cina e anche dall’America. I miei studenti online provengono per lo più dall’America e dall’Europa, poiché sono spettatori del live streaming di Twitch.

NN: In che modo la sua esperienza sui canali di streaming ha influenzato i suoi metodi di insegnamento o viceversa?

TCJ: La mia esperienza sui canali di streaming ha influenzato il mio insegnamento rendendomi più creativa e molto diversa dagli altri insegnanti. Il live streaming mi permette di connettermi con le persone del mondo, quindi a volte condivido ciò che ho parlato con il mio pubblico con gli studenti in classe, e questo li aiuterà a farsi un’idea di ciò che è “connettersi al mondo”.

NN: Come si sta preparando e cosa può aspettarsi il pubblico dai suoi spettacoli in Italia?

TCJ: Omg, in realtà questa è la prima volta che mi esibisco sul palco, ho sempre amato ballare e cantare, ma non l’ho mai fatto in modo professionale. Essendo di madrelingua giapponese, mi piacerebbe divertirmi con il pubblico e mi piacerebbe comunicare con il pubblico italiano in lingua giapponese!

NN: Si esibirà in due spettacoli di K-ble Jungle Ruunachu e le KJ Girls e DJ Shiru alla console, è la prima volta che si esibisce in una sorta di gruppo?

TCJ: E’ la primissima volta, farò del mio meglio per rendere lo spettacolo divertente per tutti! E’ anche la prima volta che partecipo ad un festival europeo come streamer, devo confessare che sono molto emozionata e allo stesso tempo molto nervosa 😬

NN: Ringraziamo Tanuki – Crazy Japanese – per questa piacevole intervista, e per il suo contributo come creatrice di contenuti e influencer giapponese, non vediamo l’ora di averla in Italia!

Link per seguire Tanuki Crazy Japanese, influencer giapponese