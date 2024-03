Kirke: artisti e community in un social network

Kirke è un social network italiano dedicato ad artisti e community appassionati di anime, manga, character design e concept art. Gli artisti possono pubblicare le loro illustrazioni, i fan possono collezionare gli artisti in cards digitali, seguendoli.

Milioni di persone si riversano in fantastiche fiere del fumetto ogni anno, ma tornati a casa non trovano posto online: Deviantart è morto, Tumblr e Reddit stanno vendendo i loro dati alle A.I., l’algoritmo di Instagram è impazzito e rende impossibile crescere o restare in contatto con i propri creators preferiti. Alcuni artisti ora sono su Tik Tok, dove tutto è più veloce, ma un giorno si è in cima al mondo, il giorno dopo si ottengono dieci views e una pacca sulla spalla.

Artisti e community online

Kirke vince il concorso europeo Tech4you di NextGenerationEU e PNRR, segue un percorso di incubazione con Entopan, lancia la piattaforma con centinaia artisti internazionali, ottiene il supporto di Giffoni Innovation Hub e racconta l’iniziativa a migliaia di persone. Il team è italiano, under30 e a guida femminile, la community è supportiva, la crescita è rapida, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

La missione della startup è aiutare gli artisti a guadagnare dal loro talento, proteggendo le loro opere dall’A.I., costruendo sistemi sicuri di acquisto commission, merchandising shop dedicati e spazi pubblicitari privati da vendere ai brand. I fan invece troveranno incredibili creators da seguire e da cui imparare, da cui acquistare grafiche per i propri progetti (di scrittura, di videogioco, di produzione t-shirt…), tatuaggi o regali personalizzati per i propri cari. Case editrici, software house, agenzie di comunicazione e startup potranno filtrare agilmente i talenti e trovare quelli più adatti alle proprie esigenze.

Il percorso

Oggi il progetto è in Beta e sono disponibili classiche funzioni di condivisione, like e following, mentre tutto ciò che riguarda l’acquisto arriverà a breve. Chiunque ora può iscriversi come fan, ma per entrare come artista bisogna ricevere uno speciale link di invito da parte degli artisti iscritti o direttamente da Kirke. Partecipando fin da oggi all’iniziativa, si otterrà un raro e limitato simbolo di verificato “Beta Tester”, che in futuro porterà a benefits quali scontistica e bonus.

Avresti voluto scoprire Instagram o Tik Tok prima di tutti gli altri? Ti sta accadendo oggi! Iscriviti su www.kirke.social, seguili sui social ed entra nei gruppi di Beta Tester, dove incontrerai tanti nuovi amici. Kirke non sarà una semplice bacheca ma un vero e proprio ecosistema in cui troverai amici, supporto e fantastiche opere d’arte.

