La festa dei cartoni animati più grande d’Italia: Mai Dire Goku!

I CDA (ex Cristiani d’Avena) si formano a Roma nel Novembre 2014. I cinque musicisti hanno l’ obiettivo di poter far ascoltare le sigle dei cartoni animati più belle, riproponendo i temi di personaggi di culto, tra i quali Jeeg Robot e l’ Uomo tigre, Pollon e Dragon ball, Mila e Shiro e Pokémon…e molte altre ancora! Con la propria energia e il proprio groove, sanno come far rivivere agli spettatori quelle due ore passate da bambini di fronte alla TV , aspettando il proprio cartoon preferito, grazie anche ad uno show coreografico, costruito ad hoc con momenti divertenti, video e tanta buona Musica.

“Vogliamo trasmettere la nostra energia” dicono i cinque ragazzi, “la nostra passione, e allo stesso tempo condividere con tutti voi i nostri momenti d’infanzia più significativi, e far si che le persone in quell’oretta e mezza/due di spettacolo riescano a staccare la spina dal mondo reale e dai problemi che la vita ci impone, ritornando anche se per poco tempo, BAMBINI!!!”

“Il fatto di essere amici ed essere molto legati tra di noi, fa diventare quest’avventura ancora più incredibile e divertente!“

