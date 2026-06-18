COMICON Bergamo 2026: Gli ospiti orientali

Dal 26 al 28 giugno 2026 la Fiera di Bergamo ospiterà la quarta edizione di COMICON Bergamo, appuntamento che negli ultimi anni ha dimostrato con un ricco programma e tanti ospiti internazionali di essere uno dei principali festival italiani dedicati a fumetti, manga, videogiochi, anime e cultura pop.

L’edizione 2026 punta ancora una volta a rafforzare il ponte culturale col Giappone, portando in Lombardia alcuni tra i più importanti autori e creativi dell’industria asiatica contemporanea.

Yuji Horii

Considerato uno dei padri del gioco di ruolo giapponese, Horii è il creatore della leggendaria saga Dragon Quest, nata negli anni ’80 e diventata uno dei franchise più influenti nella storia del videogioco.

Nel corso della sua carriera ha firmato anche il rivoluzionario Portopia Serial Murder Case, avventura che ha contribuito a definire il linguaggio narrativo dei videogame giapponesi.

A Bergamo sarà ospite d’onore per celebrare il quarantesimo anniversario di Dragon Quest.

Yasumi Matsuno

Tra i più apprezzati game designer giapponesi, Matsuno è noto soprattutto per aver creato e diretto titoli come Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, Tactics Ogre e Final Fantasy XII.

Le sue opere sono celebri per la profondità narrativa, l’attenzione alla costruzione politica dei mondi di gioco e i sistemi strategici che hanno influenzato intere generazioni di sviluppatori.

Yasuhiro Nightow

Autore di culto per gli appassionati di manga e anime, Nightow è il creatore di Trigun, serie che ha conquistato il pubblico internazionale grazie al carismatico protagonista Vash the Stampede e a un originale mix di fantascienza e western.

Ha inoltre realizzato Blood Blockade Battlefront (Kekkai Sensen), altra opera molto apprezzata dai lettori giapponesi e occidentali.

Takahiro Yoshimatsu

Animatore e character designer tra i più importanti dell’industria anime, Yoshimatsu ha lavorato a produzioni celebri come Hunter x Hunter, Trigun, Overman King Gainer e Future GPX Cyber Formula.

La sua presenza rappresenta uno dei punti di riferimento per gli appassionati di animazione giapponese e character design.

Yoshiyasu Tamura

Mangaka noto soprattutto per Fudegami – La leggenda delle divinità pennello, Tamura è tra gli autori giapponesi più apprezzati dal pubblico italiano degli ultimi anni grazie al suo stile che fonde folklore nipponico, avventura e fantasy.

La sua partecipazione amplia ulteriormente la componente manga dell’edizione 2026.

La Corea del Sud

Ampio spazio anche alla Corea del Sud, con un’intera area dedicata alla cultura, cucina e musica di questo Paese sempre più amato anche in Italia. Tra gli ospiti Chef Choi, rinomato cuoco coreano, con i workshop di cucina. Da non perdere l’evento K-Pop Dance Fight Fest con le selezioni regionali Lombardia e le finali del campionato italiano solisti di K-Pop e il momento da ballare con DJ Shiru in console.

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