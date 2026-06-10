Anime Robotici – Dall’alba al tramonto

Tra gli anni ’70 e i primi anni 2000, gli anime mecha (contrazione di “mechanical“, quindi vi ricordo che si legge “meca“) hanno rappresentato uno dei pilastri dell’animazione giapponese.

Dai super robot come Mazinger Z negli anni ’70 ai real robot inaugurati da Gundam nel 1979, il genere dominava regolarmente le stagioni anime, influenzando non solo la televisione ma anche il mercato del merchandise e dei modellini.

L’inizio della fine

Negli ultimi dieci-quindici anni, però, la presenza degli anime mecha nelle produzioni stagionali si è progressivamente ridotta.

A partire dagli anni 2010, il successo crescente di isekai, fantasy e battle shonen ha spostato l’attenzione del pubblico verso formule narrative più immediate, lasciando agli anime mecha uno spazio sempre più limitato rispetto al passato.

Ma il calo d’interesse non dipende solo dalla quantità di serie prodotte.

Molti anime mecha richiedono trame politiche, worldbuilding articolato e conflitti militari complessi, elementi che spesso si rivolgono a un pubblico più specifico rispetto a opere dal ritmo veloce e dal forte appeal commerciale.

Per questo molte produzioni originali del genere hanno avuto difficoltà a raggiungere grande popolarità.

Il caso Gundam

In questo scenario, Bandai è riuscita a mantenere un brand come Gundam in una posizione privilegiata.

Nato nel 1979 con Mobile Suit Gundam, il franchise ha attraversato oltre quattro decenni reinventandosi continuamente attraverso nuove timeline, serie televisive e soprattutto il fenomeno dei Gunpla, modellini in plastica da montare e colorare che dagli anni ’80 rappresentano una parte fondamentale del successo del marchio.

Produzioni recenti come Gundam Unicorn (2010), Iron-Blooded Orphans (2015), The Witch from Mercury (2022) e GQuuuuuuX (2025) dimostrano come Gundam continui ad adattarsi ai gusti contemporanei.

Tuttavia, al di fuori di pochi franchise consolidati, il genere mecha sembra oggi vivere una fase diversa rispetto al suo periodo d’oro, sostenuto soprattutto da una fanbase fedele mentre il grande pubblico si orienta verso altri tipi di anime.

Una nicchia consolidata

Le opere moderne tendono inoltre a mescolare elementi di guerra, fantascienza, politica, cyberpunk o dramma psicologico, cercando di intercettare un pubblico più ampio rispetto ai soli appassionati dei robot.

Il successo di The Witch from Mercury ha dimostrato che esiste ancora interesse per il genere, quando viene rinnovato e presentato a nuove generazioni di spettatori.

In conclusione, parlare di “morte del mecha” sarebbe improprio: il genere ha perso la centralità commerciale che possedeva decenni fa, ma continua a produrre opere di qualità e a mantenere una comunità di fan molto fedele.

Ogni stagione anime vede ancora l’arrivo di almeno uno o due titoli robotici, come ad esempio Snowball Earth di questa stagione primaverile che sta per concludersi, segno che il mecha si è trasformato da fenomeno di massa a solida nicchia specialistica, capace comunque di rinnovarsi e sopravvivere nel panorama contemporaneo.

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