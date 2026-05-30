Il successo degli Isekai: un bene o un male?

C’è stato un tempo in cui gli Isekai erano un’eccezione. Oggi sono una presenza costante, quasi inevitabile, in ogni stagione anime.

Il genere, letteralmente dell’altro mondo incentrato su reincarnazione o teletrasporto in universi prettamente fantasy, esiste da decenni, ma la sua trasformazione da nicchia a colonna portante dell’industria è un fenomeno relativamente recente.

Ma quando è iniziato davvero il boom?

Il sottogenere isekai è sempre stato abbastanza presente sulla carta stampata o nelle stagioni animate: opere come Fushigi Yûgi, Inuyasha o persino Spirited Away usavano già il concetto del passaggio in un altro mondo. Tuttavia, il vero punto di svolta arriva all’inizio dello scorso decennio.

Il successo di Sword Art Online nel 2012 cambia radicalmente il mercato.

Da lì in avanti, serie come No Game No Life, Overlord, Re:Zero e KonoSuba dimostrano che l’isekai non è soltanto un sottogenere fantasy, ma un modello commerciale estremamente redditizio.

L’industria prende nota e inizia a moltiplicare gli adattamenti di light novel e web novel a tema reincarnazione.

Tra il 1984 e il 2005 uscivano soltanto pochi isekai all’anno; dal 2016 la produzione accelera sensibilmente, fino ad arrivare a un picco di 34 nuove serie nel 2024.

Ancora più significativo è un altro dato: oltre metà degli isekai prodotti nella storia dell’anime sono arrivati dal 2020 in poi.

Secondo analisi recenti, tra il 2020 e il 2024 il numero di nuovi isekai è cresciuto del 143%, stabilizzandosi attorno a circa trenta titoli annui.

Nel 2024 il genere rappresentava già circa il 15% di tutte le nuove serie TV anime.

E adesso?

Guardando le stagioni più recenti, la presenza degli isekai diventa ancora più evidente.

Nell’Autunno 2025 sono andate in onda circa 58 serie anime TV, di cui circa 13 isekai o fantasy di reincarnazione: una quota vicina al 22% del totale.

Nell’Inverno 2026 il numero complessivo resta simile, con circa 62 serie, mentre gli isekai si attestano intorno a 10 titoli, cioè circa 16% della stagione.

La Primavera 2026 conferma la tendenza: circa 40 serie complessive, di cui 10 isekai, pari a quasi un quarto dell’offerta stagionale.

In pratica, oggi è normale che ogni trimestre anime includa una decina di storie ambientate in mondi alternativi.

Perché l’industria continua a puntarci?

Le ragioni sono soprattutto economiche.

L’isekai offre formule narrative immediatamente riconoscibili: protagonista ordinario o sfortunato in cui identificarsi, sistema di livelli, poteri speciali, ambientazione fantasy e progressione del potenziale.

Questa struttura rende il genere facile da promuovere, semplice da adattare da light novel già popolari e particolarmente appetibile per il pubblico internazionale.

Inoltre, la diffusione globale dello streaming ha incentivato la produzione di contenuti “sicuri”.

Gli isekai funzionano bene in termini di binge watching e fidelizzazione, diventando per molti produttori un investimento meno rischioso rispetto a idee completamente originali.

Non sorprende quindi che diversi editori giapponesi specializzati in light novel isekai continuino a registrare risultati economici positivi, alimentando ulteriormente il ciclo di adattamenti anime.

Ma siamo già arrivati a un punto di saturazione?

Il problema è che la crescita quantitativa non sempre coincide con quella creativa.

Molti isekai continuano a distinguersi e a proporre variazioni interessanti sul tema, ma parallelamente si è diffusa una forte percezione di saturazione.

Numerosi osservatori e fan parlano ormai di “peak isekai”: non tanto un crollo del genere, quanto un momento in cui la quantità rischia di soffocare l’originalità e la qualità.

Le critiche si concentrano sugli stessi elementi ricorrenti: protagonisti eccessivamente potenti, mondi fantasy quasi intercambiabili, titoli lunghissimi che raccontano già l’intera premessa e una dipendenza crescente da formule collaudate.

Anche quando cambiano dettagli superficiali, il mestiere del protagonista, il tipo di reincarnazione o il tono comico, la struttura narrativa rimane spesso identica.

Ed è qui che emerge il paradosso del genere.

L’isekai nasce come idea potenzialmente infinita, visto che se si può andare in un “altro mondo”, allora quel mondo potrebbe essere qualunque cosa eppure si finisce per fossilizzarsi su mondi fantasy.

Oggi gli isekai hanno preso possesso di una fetta delle stagioni anime e difficilmente spariranno nel breve periodo.

Ma dopo anni di crescita ininterrotta, la sensazione diffusa è che l’industria abbia trasformato una delle premesse più creative dell’animazione giapponese in una catena produttiva sempre più standardizzata: ormai molte serie sembrano tutte uguali e prive di personalità.

Errore nella chiamata API. Contattare l'amministratore.