Una mangaka giapponese e una fumettista coreana ospiti della casa editrice J-Pop all’atteso appuntamento partenopeo: Kotteri! e Yudori a Comicon Napoli 2026.

J-POP Manga partecipa alla prossima edizione di Comicon Napoli con un’attenzione particolare rivolta al femminile, alla bellezza e all’eleganza insieme a due autrici d’eccezione: Kotteri! e Yudori. Le due artiste saranno presenti tutti i giorni della manifestazione e alle loro opere saranno dedicate due mostre esclusive all’interno dell’Asian Village.

Veil di Kotteri!

Kotteri! è la mangaka che ha firmato la premiata serie romance/slice of life Veil e sarà per la prima volta in Italia dal Sol Levante proprio in occasione di Comicon.

Veil racconta la nascita di un amore, seguendo i momenti quotidiani che portano ogni giorno più vicini e affiatati tra loro i due protagonisti, tra attimi di pura poesia e raffinate illustrazioni. Un lavoro unico nel suo genere che si è aggiudicato il prestigioso Premio Gran Guinigi 2025 come Miglior Fumetto Seriale ai Lucca Comics & Games Awards ed è stato candidato ai Premi Comicon 2026. Il suo talento ha conquistato anche il Japan Expo 2023 di Parigi dove Veil ha vinto il Premio Daruma per il miglior disegno e la miglior edizione.

I figli dell’impero di Yudori

Arriverà poi dalla Corea del sud Yudori, già apprezzata dal pubblico italiano per La scelta di Pandora e La conquista del cielo. L’autrice presenterà a Napoli il primo volume del suo nuovo graphic novel: I figli dell’impero.

Il fumetto racconta gli anni Trenta della Corea, un momento storico cruciale per il Paese grazie alla ventata di modernità portata dalla conquista giapponese. Modernità a cui si opposero i tradizionalisti e tutti coloro che in questa apertura verso il resto del mondo temettero di perdere la propria cultura e specificità. In questa fase liminare in cui il nuovo si intreccia con l’antico, Yudori immagina l’incontro tra una ragazza che abbraccia le mode che vengono da fuori e un giovane ancora vincolato alle antiche consuetudini…

Due opere e due artiste straordinarie che per la prima volta sarà possibile vedere insieme all’attesissimo festival partenopeo!

Sito dell’editore J-Pop Manga

Sito del festival Comicon

Shin’ichi Sakamoto a Comicon Napoli 2025