Nasce a Parigi il primo grande festival europeo dedicato a Visual Kei e J-Rock, e si chiama B7KLAN J-Rock Festival. Ma da dove viene questo nome?

La storica realtà europea B7KLAN, fondata da Bertrand Torpedo, celebra vent’anni di attività nel settore della musica giapponese con un annuncio di portata storica: la nascita del B7KLAN J-Rock Festival, il primo festival europeo di questa dimensione interamente dedicato a varie sfaccettature del mondo J-Rock.

L’evento si terrà nei giorni 11 e 12 luglio 2026 presso l’Arena Grand Paris e rappresenta un momento chiave per la scena rock giapponese in Europa, riunendo grandi nomi storici e protagonisti contemporanei del genere per due giorni di concerti imperdibili nella capitale francese.

20 anni di B7KLAN: un punto di riferimento per la musica giapponese in Europa

Da oltre due decenni, B7KLAN è uno dei principali promotori della musica giapponese in Europa, portando artisti J-Rock e Visual Kei sui palchi europei attraverso tour, concerti singoli ed eventi su larga scala. Grazie a questo lavoro costante, l’azienda si è affermata come riferimento assoluto per la cultura visual kei e J-Rock nel panorama europeo.

Il B7KLAN J-Rock Festival nasce proprio per celebrare questo percorso, ma anche per guardare al futuro, con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale fisso per la community europea.

Il B7KLAN J-Rock Festival e il visual kei

Il programma del festival copre un ampio spettro musicale che include symphonic rock, alternative metal, pop-rock, metalcore e industrial, riflettendo sia l’eredità storica del Visual Kei sia la sua continua evoluzione.

Più che un semplice evento musicale, il B7KLAN J-Rock Festival mette in luce il visual kei come movimento culturale, in cui musica, estetica visiva e performance dal vivo si fondono per creare un’esperienza unica e immersiva, capace di coinvolgere sia i fan storici sia nuovi spettatori.

Line-up: grandi nomi e nuove promesse

11 luglio 2026

Versailles : Storica band Visual Kei nota per il suo symphonic metal e l’estetica barocca

MUCC: Una delle rock band più longeve del Giappone, con uno stile in continua evoluzione

LM.C: , duo colorato ed energico tra pop-rock, punk ed elettronica

KIZU: , giovane realtà Visual Kei alla sua prima esibizione internazionale

Souffre (Francia): band metal moderna con tematiche distopiche e introspettive

12 luglio 2026

Moi Dix Mois: Leggendaria formazione gothic metal dall’immaginario iconico

D’Espairsrays : Band industrial/alternative metal celebre per i live intensi

An Cafè : Gruppo Visual Kei dal sound pop-rock e stile oshare kei

Jiluka : Band metalcore moderna con sonorità aggressive e visual futuristici

Azavana : Progetto rock giapponese che fonde Visual Kei, metal melodico e alternative rock

Imperial Age (UK): symphonic metal ispirato a mitologia e atmosfere cinematografiche

Fan-Driven Contest: il pubblico sceglie l’ultimo artista

Uno degli elementi più innovativi del festival è il Fan-Driven Contest: l’ultimo artista della line-up verrà scelto direttamente dal pubblico tramite una votazione online, realizzata in collaborazione con HEVN, magazine specializzato in musica asiatica e cultura alternativa. Un’iniziativa che rafforza il legame tra fan e festival, rendendo il pubblico parte attiva nella costruzione dell’evento.

Sito della rivista HEVN:

Informazioni pratiche

Dove: Arena Grand Paris, 1 avenue traversière, 93290 Tremblay-en-France

Orari:

Early Entrance: 14:30

Apertura porte: 15:00

Inizio concerti: 16:00

Fine concerti: 23:30

Durata dei concerti:

Ospiti europei: 30 minuti

Azavana & vincitore Fan Contest: 35 minuti

Main band & headliner: da 60 a 90 minuti

Biglietti e categorie

CAT 1 – Parterre fronte palco + posti frontali

1 giorno: 125 €

2 giorni: 230 €

CAT 2 – Posti balconata

1 giorno: 100 €

2 giorni: 180 €

Early Entrance Upgrade: 40 €

Ticketing ufficiale

Link e social

Sito ufficiale del festival

Instagram:

X / Twitter:

Facebook:

