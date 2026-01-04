Tank Chair Manga

Francamente dalla copertina non avevo davvero idea di cosa aspettarmi ed ammetto che questo manga in parte è riuscito a stupirmi.

Tank Chair Trama

Shizuka Taira è una ragazzina come tante altre… a parte il fatto di bazzicare ambienti non propriamente legali e fare la broker di assassinii per conto di suo fratello Nagi.

Suo fratello un tempo era uno dei migliori assassini del circondario, con un ottimo intuito, ma per salvare la sorella si è beccato una pallottola nel posto sbagliato, tramutandosi in un vegetale.

Per puro caso Shizuka scopre che il fratello reagisce quando percepisce un forte intento omicida, riprendendo a parlare normalmente e a muoversi, benché in sedia a rotelle.

L’incidente inoltre sembra averlo fatto diventare ancora più forte di quanto già non fosse, tramutandolo in una spaventosa e inarrestabile macchina omicida.

A questo punto, come riabilitazione per il fratello, cerca degli avversari sempre più forti da fargli sconfiggere con la sua sedia a rotelle che sembra proprio un piccolo carro armato, con tante opzioni per ogni occasione.

Tank Chair Valutazione

Inizialmente è interessante vedere la situazione di partenza, come la sorella si senta in colpa per la condizione del fratello e come vorrebbe trovare un modo di guarirlo definitivamente.

Poi dopo i primi capitoli diventa un po’ ripetitivo, con l’obiettivo di turno e lo scontro con tanto di modalità nuova della carrozzella. Al terzo capitolo inizia ad arrivare un po’ di trama, che dovrebbe dare un po’ di pepe ai volumi successivi.

L’unico momento in cui Nagi vive davvero è quando qualcuno vuole farlo fuori, e questo è un problema! XD

Il mondo è abbastanza fantascientifico, vista la carrozzella e i mostri pompati contro si scontra Nagi e tante altre interessanti amenità.

Il tratto è una via di mezzo tra sporco e pulito, con tantissime scene buie e piene di dettagli. Su quel piano mi ha ricordato un po’ Fortified School.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato economico al prezzo di 5,20 €. Il primo volume è stato anche distribuito in edizione lancio a 1 €, oltre che in due edizioni variant cover (qui sotto) a 7 €.

Consigliato ai fan delle serie cupe e piene di azione.

Titolo originale: Sensha Isu

Testi: Manabu Yashiro

Disegni: Manabu Yashiro

Genere: azione, combattimento, fantascienza, splatter

Data di pubblicazione: 2022

Casa Editrice: Kodansha

Volumi: 9 (in corso)