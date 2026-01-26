La celebre artista giapponese LiSA, una delle voci più iconiche del J-Pop e delle colonne sonore anime, ha annunciato ufficialmente il suo primo tour in Europa e nel Regno Unito. L’amatissima Lisa in Italia in concerto verrà il 15 settembre 2026. L’Europe & UK Tour 2026 segna un momento storico nella carriera dell’artista, che per la prima volta porterà il suo spettacolo dal vivo in Italia, Germania, Francia e Regno Unito, con concerti a Milano, Düsseldorf, Parigi e Londra. Un tour speciale Il tour nasce per celebrare il 15° anniversario del debutto solista di LiSA, un traguardo importante che l’artista ha deciso di condividere direttamente con i fan europei. Tutte le date saranno headline show, rendendo l’evento ancora più speciale per il pubblico locale. L’icona delle sigle anime più amate LiSA è conosciuta a livello globale per aver interpretato alcune delle sigle anime più famose degli ultimi anni, tra cui: Oath Sign – Fate/Zero

Gurenge – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

crossing field – Sword Art Online

ReawakeR (feat. Felix degli Stray Kids) – Solo Leveling Grazie alla sua energia travolgente e alla forza emotiva delle sue esibizioni dal vivo, Lisa è diventata un punto di riferimento non solo per gli appassionati di anime, ma anche per il pubblico dei grandi festival rock internazionali, che aspettava da tempo di vedere Lisa in Italia in concerto. Un nuovo traguardo dopo il successo mondiale Dopo aver tenuto concerti da headliner negli Stati Uniti, in Messico, in Asia orientale e nel Sud-Est asiatico, e in seguito al grande successo del suo primo tour nordamericano nell’estate 2025, l’arrivo in Europa rappresenta una nuova, importante tappa nella carriera dell’artista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LiSA (@xlisa_olivex) Biglietti e informazioni I biglietti saranno disponibili a partire dal 30 gennaio alle ore 10:00 (CET). Tutti i dettagli relativi al tour e alla vendita dei biglietti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali di LiSA. Le date dell’Europe & UK Tour 2026, LiVE is Smile Always～15～ 15 settembre 2026 – Unipol Forum, Milano (Italia)

17 settembre 2026 – Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf (Germania)

20 settembre 2026 – Zénith Paris – La Villette, Parigi (Francia)

22 settembre 2026 – Troxy, Londra (Regno Unito)

Profilo di Lisa

Soprannominata la eroina rock del J-pop, Lisa è una delle voci più potenti e riconoscibili della scena musicale giapponese contemporanea. Originaria di Gifu, Giappone, ha abbattuto ogni barriera di genere e linguaggio grazie a performance live esplosive, melodie immediate e una presenza scenica magnetica.

Artista di culto a livello globale, ha raggiunto enorme popolarità firmando alcune delle canzoni anime più iconiche e amate degli ultimi anni, diventate veri e propri inni per milioni di fan in tutto il mondo: DEMON SLAYER con “Gurenge” e “Shine in the Cruel Night”, SOLO LEVELING con “ReawakeR” (feat. Felix degli STRAY KIDS), oltre ad altri titoli leggendari come MY HERO ACADEMIA, FATE/ZERO e SWORD ART ONLINE. Unica nel suo genere, il successo live di LiSA l’ha portata a esibirsi in numerosi Paesi in tutto il mondo, con due tour solisti in Asia e una fanbase trasversale che va ben oltre i confini della cultura anime.

A settembre, finalmente, anche l’Italia potrà vivere dal vivo l’energia, la voce e l’impatto di un’artista che ha segnato un’epoca.