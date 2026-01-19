L’enciclopedia LudoShiro

Arriva in rete LudoShiro, la prima enciclopedia italiana dedicata alle light novel, una nuova risorsa per gli appassionati di cultura pop giapponese.

Si tratta di un portale verticale interamente dedicato al mondo delle light novel e delle web novel italiane.

Il progetto nasce per colmare un vuoto informativo in Italia, offrendo un database in continua espansione che raccoglie schede tecniche, trame e dettagli editoriali delle opere narrative asiatiche (Giappone, Corea e Cina) che stanno arrivando sempre più numerose nelle nostre librerie.

L’obiettivo del portale è fornire uno strumento di consultazione gratuito per i lettori che vogliono approfondire le opere originali da cui sono tratti molti degli anime più popolari del momento, distinguendo tra i vari formati editoriali (tankobon, bunkobon e web novel) e mappando le uscite degli editori italiani.

Inoltre, il sito funge da osservatorio per le nuove produzioni originali italiane, mappando la nascita di una scena di autori nostrani che si ispirano allo stile narrativo orientale. Il sito si propone come punto di riferimento enciclopedico e neutrale per collezionisti e nuovi lettori curiosi di esplorare questo medium narrativo.

LudoShiro: la casa della narrativa seriale in Italia