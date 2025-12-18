Segnatevi la data: 17 maggio.

I Paledusk arrivano finalmente a Milano per una serata che promette muri di suono, sudore e pura adrenalina. All Things Live porta i Paledusk in Italia, con partner come Comicon e Ochacaffè, per un concerto che si terrà ai Magazzini Generali ed è già uno di quegli eventi destinati a diventare memorabili.

Biglietti in vendita su DICE da giovedì 18 dicembre

👉 https://link.dice.fm/f3513c205361

Dal Giappone con violenza (musicale)

Ne abbiamo già parlato in un recente articolo ma rinfreschiamo la memoria su chi sono i protagonisti di questa serata metal! Direttamente da Fukuoka, i Paledusk sono una delle band più folli e interessanti della nuova ondata heavy giapponese. Il loro sound è un frullatore impazzito di metalcore, industrial, nu-metal ed EDM, ma non aspettatevi il solito collage: tutto è spinto al massimo, con una personalità che li rende imprevedibili e devastanti dal vivo.

Non stanno semplicemente seguendo le regole del genere: le stanno riscrivendo.

Paledusk x anime: l’universo di Gachiakuta

Il mondo dei Paledusk va oltre il metal. La band è infatti autrice di “HUGs”, opening theme ufficiale dell’anime Gachiakuta, tratto dall’omonimo manga di Kei Urana e illustrato da Hideyoshi Andou.

Gachiakuta è un anime cupissimo, urbano e distopico, ambientato in una società brutale che scarica i suoi “scarti umani” in un inferno sotterraneo fatto di mostri e rifiuti. Un immaginario che si sposa alla perfezione con il sound aggressivo, futuristico e sporco dei Paledusk. Se seguite anime e manga e amate le sonorità estreme, questo live è praticamente un sogno che prende forma.

La data dei Paledusk in Italia diventa ancora più speciale grazie alla collaborazione con Comicon e al supporto di Ochacaffè e Crunchyroll, realtà super attive nella diffusione della cultura pop giapponese in Italia. Un ponte diretto tra musica heavy, anime, manga e contemporaneità, tutto concentrato in una sola notte. L’associazione giapponese Ochacaffè ha già in passato contribuito a portare in Italia band come Babymetal e Band Maid e diversi artisti visual kei, aiutando la diffusione della musica giapponese nello stivale.

Paledusk in Italia: un live che promette devastazione

Dopo aver fatto esplodere la scena giapponese e aver stretto legami solidissimi con nomi chiave dell’heavy internazionale come Alpha Wolf, Polaris e The Amity Affliction, i Paledusk arrivano a Milano pronti a radere al suolo il palco.

Ad accompagnarli ci sarà una line-up semplicemente assurda:

Knosis

Greyhaven

Headwreck

Una combinazione che rende questo concerto imperdibile per chi cerca il lato più estremo, moderno e sperimentale della musica heavy di oggi.

Chi sono i Paledusk

Originari di Fukuoka, sull’isola di Kyushu, i Paledusk esplodono all’inizio del 2020 con l’EP Happy Talk, quattro tracce che mischiano metalcore, industrial, nu-metal ed EDM in un modo che ha immediatamente attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Negli ultimi anni hanno costruito un rapporto fortissimo con la scena heavy australiana, aprendo i concerti dei Alpha Wolf e affiancando Polaris e The Amity Affliction in diversi tour giapponesi. Tutto questo ha consolidato la loro reputazione come la prossima grande realtà dell’heavy giapponese.

Con Happy Talk ancora freschissimo nella mente dei fan e nuova musica già all’orizzonte, i Paledusk sono pronti a fare il salto definitivo. E Milano sarà una tappa fondamentale.

