Orelsan pubblica il nuovo album La Fuite En Avant

Il rapper francese multi–disco di diamante torna con un progetto multidimensionale tra musica e cinema, dove l’Asia pop è protagonista. Orelsan, certificato multi–disco di diamante, pubblica il suo quinto album in studio, La Fuite En Avant, un progetto ambizioso che si intreccia con il suo secondo film cinematografico, Yoroï. Un’opera unica che fonde musica, immagini e narrazione in un’esperienza artistica a più livelli.

Orelsan: un artista che ha segnato la storia della musica francese

Con oltre 3 milioni di album venduti, Orelsan ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica francese. In più di vent’anni di carriera ha saputo superare i confini del rap, costruendo un universo creativo che unisce musica, documentari e cinema, capace di parlare a più generazioni.

Dopo il successo di La fête est finie e Civilisation (certificati rispettivamente doppio diamante e diamante in Francia), 12 Victoires de la Musique (l’equivalente francese dei Grammy Awards) e un tour di 49 date nel 2022 che ha coinvolto oltre 600.000 spettatori, Orelsan ha presentato Yoroï, il suo secondo lungometraggio co-scritto con David Tomaszewski. Il film è uscito nelle sale in Francia, Belgio e Svizzera il 29 ottobre (Sony Pictures / Sony Music Vision France).

La Fuite En Avant: un album intimo e narrativo

La Fuite En Avant (traducibile come La corsa in avanti) è un album denso e profondamente personale, caratterizzato da una forte dimensione narrativa. Prodotto insieme ai collaboratori storici Phazz, Eddie Purple e al produttore vincitore di Grammy Skread, il disco si compone di 17 tracce che affrontano temi centrali della vita adulta: amicizia, burnout, relazioni, gravidanza e paternità.

L’album amplia la storia introdotta nel film Yoroï, svelando nuove sfumature del percorso umano e artistico di Orelsan. Musica e immagini si fondono, dando vita a un progetto realmente multidimensionale.

Collaborazioni internazionali di primo piano

Per questo album Orelsan ha scelto artisti dalla forte identità creativa, dando vita a tre importanti collaborazioni internazionali.

Lilas (Ikura degli Yoasobi)

Tra gli ospiti spicca Lilas, cantautrice giapponese conosciuta anche come ikura, voce del celebre duo J-pop Yoasobi.

«Sono un grandissimo fan degli Yoasobi, ed è senza dubbio la mia cantante preferita al mondo. La sua voce è incredibile, ha un flow pazzesco ed è capace di fare tutto»

racconta Orelsan.

Lilas ha commentato così la collaborazione:

«Sono stata davvero felicissima di ricevere questa proposta così sentita da parte di Orelsan. È un onore che la mia voce accompagni la sua storia in questa canzone. Spero davvero che questa collaborazione senza confini raggiunga tantissime persone».

Fifty Fifty

Orelsan collabora anche con le Fifty Fifty, gruppo sudcoreano che ha conquistato il mondo con Cupid – Twin Version, brano che ha superato 900 milioni di stream, diventando uno dei pezzi K-pop femminili più ascoltati su Spotify.

«Ascoltavo “Pookie” in loop proprio mentre cercavamo un featuring per una scena del film. Quando Sony Music ha menzionato le FIFTY FIFTY è sembrato un segno del destino»

spiega Orelsan.

Il gruppo ha espresso grande entusiasmo:

«Siamo onorate di far parte della colonna sonora del film di Orelsan. La sua capacità narrativa ci ha ispirate profondamente. Questa collaborazione ci ha permesso di esplorare nuove sfumature creative e di portare il nostro suono a un pubblico globale».

Thomas Bangalter

L’album include anche una collaborazione senza precedenti con Thomas Bangalter, leggenda della musica elettronica e metà dei Daft Punk. I fan dell’animazione giapponese conoscono i Daft Punk per la loro collaborazione con Leiji Matsumoto nel film Interstella 5555.

Collaborazioni francesi e una carriera globale

Tra le collaborazioni francesi figurano anche Yamê, artista rivelazione dell’anno con oltre 50 milioni di stream, e SDM, peso massimo del rap francese con oltre 1 milione di album venduti. Nel corso della sua carriera, Orelsan ha collaborato con artisti di livello mondiale come Pharrell Williams, The Neptunes, Dizzee Rascal, Cordae, Stromae, Gims, Angèle, Ibeyi e molti altri, confermandosi come una delle voci francesi più creative e internazionali.

Yoroï: Giappone, manga e trasformazione interiore

Grande appassionato di cultura pop giapponese, Orelsan ama da sempre manga, anime (è la voce francese di Saitama in One Punch Man) e videogiochi. Il suo stesso nome d’arte, “Orel-san”, nasce da questa passione.

Con Yoroï (che in giapponese significa “armatura”), questa influenza raggiunge il massimo livello. Il film, girato in parte a Osaka, segue Aurélien (Orelsan) all’apice della carriera, mentre decide di trasferirsi in Giappone con la moglie incinta, Nanako. Qui scopre un’antica armatura che, una volta indossata, non riesce più a togliere, costringendolo ad affrontare le sue paure sotto forma di yōkai, creature mistiche del folklore giapponese.

Un viaggio intenso di confronto e trasformazione che lo porterà a diventare un uomo più consapevole e ad abbracciare il suo ruolo di padre.

Il progetto continua dal vivo: tour 2026

L’esperienza di La Fuite En Avant e Yoroï continuerà anche sul palco. Con 300.000 biglietti venduti in sole 24 ore, oltre 40 date già annunciate e 10 concerti consecutivi all’Accor Arena di Parigi nel dicembre 2026, il tour del 2026 rappresenterà il terzo atto di questo progetto ambizioso e visionario.

