Finalmente sono tornato e posso tirare le somme a freddo riguardo a questa splendida manifestazione iberica, Manga Barcelona 2025.

Devo dire che fin’ora ero sempre un po’ restio a partecipare a fiere internazionali, un po’ per lo sbattimento e un po’ perché gli eventi sono in un’altra lingua, per cui non riesci a goderteli al 100%.

Manga Barcelona 2025 è riuscita a farmi cambiare idea.

Rispetto a fiere più grandi nostrane, come Lucca Comics & Games, è incentrata in due padiglioni, di cui il principale è enorme per cui è difficile che ci sia ressa ingestibile, anche per via del limitato numero di biglietti, e il secondo adibito ai giochi e altre attività come workshop e incontri culinari.

Inoltre c’è un primo piano dove si trovano le varie sale dove avvengono gli eventi come i Meet&Greet, le Masterclass, i Q&A col pubblico e le proiezioni.

Quest’ anno aveva un’ottima pletora di ospiti orientali e, sebbene diversi fossero ad estrazione, qualche mail di conferma ti arrivava di sicuro in giornata.

Il motivo principale che mi ha spinto a partecipare a questa edizione era fondamentalmente la presenza di Yoko Kanno e Shinichi Watanabe, anche noto nel settore come Nabeshin. I concerti tenuti dalla sensei Kanno sono stati incredibili e in alcune song mi hanno persino commosso.

Anche gli altri autori presenti però non erano da meno, come Akemi Takada, Satoru Nii di Wind Breaker, Gou Tanabe degli adattamenti manga lovecraftiani, la brava Aina the End, che ha cantato le sue canzoni originali, oltre alla seconda opening di DanDaDan e la seconda ending di Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury.

Il primo giorno c’è stato un problema per via di alcuni stranieri, che si sono messi in fila per il Meet&Greet di Watanabe all’ora di entrata, nonostante sul programma c’era scritto che la fila sarebbe iniziata un’ora prima dell’evento, creando un problema di sicurezza che ha fatto saltare l’evento.

Da quel giorno la maggior parte dei Meet&Greet sono stati cambiati in prenotazione via un form sul sito della fiera.

Mi è piaciuto come Manga Barcelona 2025 fosse bene organizzata, oltre al fatto che comunque incontri per gli autografi e gli incontri erano abbastanza vicini, per cui potevi passare da una cosa all’altra con pochi minuti di differenza.

Tantissimi cosplayer hanno riempito le sale, girando per i tanti stand e mettendosi in posa quando li si fermava per una foto.

Sempre all’interno della fiera (e anche a metà tra i due padiglioni, la zona con banchetti dove poter acquistare e mangiare cibo di qualsiasi tipo, soprattutto giapponese e orientale.

L’idea dell’utilizzo dei sorteggi, nonostante per un certo verso sia piuttosto casuale, permette di evitare gli scalper o i furbetti che vanno in fiera solo per ottenere autografi da rivendere, senza contare anche i tanti giochi a sorteggio in generale, come ad esempio quello della Norma Editorial, che ha messo in palio una Fender Squier Affinity Series Telecaster con una splendida illustrazione di Hikako disegnata a mano dal sensei Tsutomu Takahashi durante le prime due serate in albergo.

Mi è piaciuto tantissimo che la manifestazione avesse una mascotte, Onachan, di cui c’erano in giro disseminate per la fiera un sacco di illustrazioni diverse (persino una in Gear Five per One Piece XD), oltre alla mascotte in costume effettiva.

Bagni abbastanza puliti, soprattutto la mattina, e sparsi per i vari padiglioni.

Una delle poche cose strane che non mi hanno soddisfatto è che con i vari pass stampa/social media, non si poteva entrare anticipatamente, ma si entrava alle 10:00, ovvero all’orario di entrata normale, mentre chi prendeva il biglietto Fast Pass, poteva entrare 10 minuti prima, anche se poi doveva comunque perdere tempo per fare i controlli.

Il festival è anche selezione ufficiale per la Spagna del K-Pop Dance Fight Fest, il campionato europeo di ballo K-Pop, evento con le finali proprio in Italia, a Etna Comics.

In definitiva, credo che se ci saranno anche per l’anno prossimo degli autori di ottimo livello come quelli di quest’anno, è abbastanza sicuro che tornerò per Manga Barcelona 2026.

Gli ospiti

Manga Barcelona 5-8 Dicembre

Manga Barcelona 5-8 Dicembre