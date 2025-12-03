Killer Shark in Another World Manga

Prendiamo due cose completamente opposte, come un trend giapponese (l’Isekai) e un trend USA (i Mockbuster)… fondeteli in un tornado di follia e risate.

Quello che ottenete è Killer Shark in Another World!

Killer Shark in Another World Trama

Shiromi Rabuka Traf è una giovane evocatrice di una scuola di magia Manajiti, intenta a imparare l’arte dell’evocazione per diventare la futura salvatrice del mondo.

Infatti 10 anni fa le armate demoniache hanno iniziato la conquista del mondo sterminando metà della popolazione umana, per questo giovani promesse sono state riunite in alcune scuole nascoste, per poter evocare spiriti ed eroi da un altro mondo.

Purtroppo, a causa della sua scarsa capacità magica, finisce per essere bullizzata da tutti gli altri studenti, che hanno evocato dei famigli fighi e potenti, come undine, ragazze gatto o altri mostri.

Il giorno prima dell’ultima prova di evocazione prima di essere sbattuta fuori dalla scuola per caso viene traumatizzata dalle immagini di uno squalo gigante (direttamente prese dal celebre film di Spielberg, Jaws/Lo Squalo), e il giorno dopo finisce per evocare proprio uno squaletto carino e coccoloso.

La professoressa la prende a schiaffi, decretando il suo fallimento, mentre il pesciolone continua a dimenarsi sul pavimento… finché qualcosa non scatta e quell’essere inizia a STERMINARE TUTTI I PRESENTI che stavano amoreggiando coi propri famigli.

“Il suo nome è Diavolo Marino Predatore Definitivo… Same!” esclama la giovane protagonista, mentre il suo famiglio, nuotando nel pavimento salta e divora tutti i presenti, etichettando la ragazza non come la paladina che salverà il mondo, ma come una spia del Re dei Demoni!

Da questo momento Shiromi e Same intraprenderanno il loro viaggio per sconfiggere il Re dei Demoni e divorare i suoi sottoposti! XD

Killer Shark in Another World Valutazione

Quando iniziai a leggere questo manga pensai “questo manga è FUORI!“.

Fuori dagli schemi, fuori di testa e fuori target! XD

Capitolo dopo capitolo Same assume forme sempre più assurde, seguendo varie saghe di film e serie, soprattutto dell’Asylum, come Sharknado e altri B Movie di quel tipo.

I disegni sono abbastanza carini e tondeggianti, a tratti anche caricaturali e super deformed, per poi diventare più marcati e realistici quando Same divora la sua preda di turno… e praticamente TUTTO è una preda per lui! XD

Mi fa morire dal ridere il rapporto che ha Shiromi con Same, che dovrebbe essere il suo famiglio ma non segue quasi per niente i suoi ordini, seguendola in uno strano rapporto di amore e odio!

L’adattamento è la cosa che mi ha fatto storcere maggiormente il naso, per diverse scelte di traduzione, come ad esempio l’uso del termine generico “demonio” al posto di “Re dei Demoni“, che essendo parte integrante della trama ovviamente verrà ripetuto taaaaaaaante volte.

Il manga è pubblicato da Hikari nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan dei manga demenziali.

Titolo originale: Isekai Kuimetsu no Same

Testi: Kuboken

Disegni: Kuboken

Genere: Avventura, Azione, Commedia demenziale, Fantasy, Splatter

Data di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Ktcom

Volumi: 10(in corso)