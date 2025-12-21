Mikado, da sempre capace di vedere gli spiriti, fa di tutto per ignorarli, troppo terrorizzato anche solo per ammettere la loro esistenza. Almeno fino all’incontro con Hiyakawa. Questi i primi passi del manga Il buio oltre la finestra triangolare di Tomoko Yamashita.

Pare che i due insieme riescano ad amplificare i propri poteri, ed è per questo che Hiyakawa vuole che Mikado lavori con lui. Stranamente pare che la pratica dell’esorcismo sia molto piacevole. Ogni volta che Hiyakawa usa l’anima, i poteri di Mikado per aumentare i propri, entrambi provano un piacere intenso. Il motivo non è ancora molto chiaro, forse è dovuto ai pensieri erotici di Hiyakawa mentre pratica.

Anche se titubante, Mikado accetta l’offerta di Hiyakawa. Inizia così la loro collaborazione, tra incontri allarmanti e le lacune comportamentali di Hiyakawa che Mikado tenta di colmare. Sarà vero che il loro incontro è stato voluto dal destino? Oltre ai normali esorcismi, scopriremo presto che i due avranno a che fare con un’entità pericolosa, una persona talmente forte da anciare feroci maledizioni. Il solo indizio a loro disposizione è un nome: Erika Hiura.

“Se starai con me non avrai più paura.”

Forse è stata proprio questa promessa a far cedere Mikado alla richiesta di Hiyakawa, a diventare suo assistente nel lavoro di esorcista. Lui che è sempre stato spaventato a morte dal suo dono, ora si lascia trascinare nel paranormale da questo strano uomo.

Il buio oltre la finestra triangolare è un thriller paranormale che ci porta ad assistere ai casi che Hiyakawa è Mikado si troveranno ad affrontare, insieme a delle scoperte che probabilmente non si sarebbero mai aspettati.

Come lo scoprire dell’esistenza della misteriosa Erika Hiura, talmente potete da lanciare maledizioni capaci di portare ad efferati omicidi.

Qualcosa però mi dice che i misteri da svelare sono solo all’inizio, come la storia di questo strano esorcista con problemi a relazionarsi con gli altri, ma che appena conosciuto Mikado e le sue abilità fa di tutto pur di restargli accanto.

La serie

Il manga è categorizzato come BL, ma sinceramente non ci vedo nulla che lo accosti al genere, a parte forse la strana sensazione di piacere che provano i due protagonisti durante l’atto dell’esorcismo. Magari però la storia sentimentale si svilupperà più avanti.

La serie è composta da 10 volumi e per ora la trama di mistero e paranormale, con toni thriller pare promettere un’ottimo intrattenimento . Se vi piace il genere penso sia una lettura molto coinvolgente.

Il buio oltre la finestra triangolare di Tomoko Yamashita è edito in Italia da Magic Press, ed è disponibile come anime su Crunchyroll.