I gatti di Ulthar e altre storie Manga

Se conoscete Gou Tanabe, sapete che i suoi adattamenti sono pronti a gettarvi nella follia lovecraftiana con incredibili scene e realismo.

I gatti di Ulthar e altre storie Trama

Il volume contiene tre storie, Celephais, I gatti di Ulthar e Gli altri dei.

Nella storia che apre il volume, Celephais, seguiamo le vicende di uno scrittore che cerca una misteriosa città, appunto Celephais, che si trova ai confini del sogno, infatti spesso mentre dorme l’uomo la cerca in maniera ossessiva.

La realtà lo opprime e ovviamente per cercare di trovare questa splendida città finisce per spendere il suo patrimonio e indebitarsi, ma il suo obiettivo è chiaro e non si farà remore per raggiungerlo.

I gatti di Ulthar è ambientato in una piccola città, appunto Ulthar, dove un giorno giunge una carovana per fare affari. Tutto sembra andare liscio finché il gatto di un giovane della carovana svanisce e si sospetta che sia stato ucciso da una stramba coppia che vive isolata in campagna.

Il giovane furioso lancerà terribili anatemi su chi ha fatto del male al suo gatto, evocando antichi dei e il giorno dopo la partenza della carovana, tutti i gatti svaniscono stranamente dalla cittadina. Dove si saranno cacciati?

Gli altri dei ha come protagonisti il giovane protagonista della storia precedente, e il sapiente maestro Barzai alla ricerca degli antichi dei della terra che ormai l’hanno abbandonata, ma che raramente tornano nei loro luoghi natali, presi dalla nostalgia.

Ossessionati dal voler vedere con i loro occhi se gli dei esistono, i due intraprenderanno un pericoloso viaggio ai confini della ragione.

I gatti di Ulthar e altre storie Valutazione

Come sempre questi racconti riescono a dare il meglio con una buona rappresentazione grafica ed una regia che alterna panorami ricchi di immagini e ambienti oltre ad altre incentrate sui soggetti umani (e non)!

E’ interessante vedere proprio come Uomo, Natura e Follia riescano a convivere così bene all’interno delle pagine, dipingendo di orrore elementi quotidiani, come appunto dei comuni animali da compagnia come i gatti, lasciandoti sempre col dubbio “ma se fosse vero“?

Molto bello lo stile visivo di Tanabe che spesso ricorda i disegni più famosi di Gustave Doré, soprattutto negli scenari di fondali naturali.

Il manga è pubblicato da J-pop Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan degli orrori lovecraftiani.

Titolo originale: Ulthar no Neko: Lovecraft Kessakushuu

Testi: Gou Tanabe

Disegni: Gou Tanabe

Genere: horror, drammatico, psicologico, soprannaturale, storico

Data di pubblicazione: 2023

Casa Editrice: Enterbrain

Volumi: 1