Tower Dungeon Manga

Torna il sensei Tsutomu Nihei, autore di capolavori come BLAME!, Knights of Sidonia e Kaina of the Great Snow Sea, questa volta abbandonando la fantascienza per una storia fantasy.

Tower Dungeon Trama

Ci troviamo in un classico mondo fantasy di regni, mostri, spada e magia.

Un giorno un potente necromante uccide il re e rapisce sua figlia, la principessa Ighneria, portandola in una torre fluttuante.

L’armata reale si mette in moto e attorno alla Torre dungeon ben presto si forma un piccolo borgo fatto di taverne, tende per il pronto soccorso, mercanti e tanto altro ancora.

I grandi sforzi però non sono abbastanza, infatti sia i soldati che i mercenari, giunti alla Torre per riuscire a recuperarne le ricchezze, non riescono a portare a casa il risultato e combattono contro i mostri della torre, salendo verso l’apice di livello in livello.

Yuva è un giovane di un paesino di campagna che, suo malgrado, viene coscritto per salvare la principessa.

Nonostante tutto il ragazzo è piuttosto forte e capace e subito riesce a dar prova di grande potenza, nonostante gli fosse stato affidato semplicemente il compito di portare dei chili di sale per poter sconfiggere un determinato mostro slime.

Grazie al suo valore viene riconosciuto da Ludeam il Vice Comandante delle Guardie Reali e investito cavaliere, giurando di proteggere il regno e salvare la principessa.

Il movimento attorno alla Torre aumenta notevolmente poi, quando viene dichiarato in tutto il regno che chi riuscirà a salvare la principessa potrà sposarla e divenire Re a sua volta!

Tower Dungeon Valutazione

Quando ho iniziato a leggerlo, mi è tornato un po’ in mente Knights of Sidonia, soprattutto per via del protagonista, che è molto forte rispetto al prossimo, ma resta fondamentalmente umile e gentile.

Anche i coprotagonisti della storia (Eriquo e Lilisen) sono ben descritti, inoltre i loro caratteri sono ben pesati assieme a quello del protagonista, creando delle scenette che fanno davvero morire dal ridere.

Mi era venuto il dubbio su come avrebbe potuto Nihei-sensei, che ho intervistato una decina di annetti fa, scrivere una storia fantasy che si rispetti, visto il suo background steampunk/sci-fi, invece sono rimasto notevolmente stupito dal risultato di questa serie.

La storia viene dipinta in maniera superba, a tratti realistica, mantenendo lo stile tipico di Nihei, con vignette che passano da strutture scure e anguste a enormi panoramiche architettoniche.

Anche i mostri sono a volte molto nello stile un po’ grottesco di Nihei, per cui un fan ci ritrova esattamente quello che vuole, nonostante questa sia un’opera completamente diversa da quelle che ha disegnato fin’ora.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7,90 €.

L’unico problema di questa edizione credo sia il costo, che dal numero 1 uscito a Luglio è salito da 7 € a 7,90 € sul volume 2 uscito a Settembre. ^^;;;;

Consigliato ai fan dei fantasy e di Tsutomu Nihei.

Titolo originale: Tower Dungeon

Testi: Tsutomu Nihei

Disegni: Tsutomu Nihei

Genere: Fantasy, Dark, Avventura, Combattimento

Data di pubblicazione: 2023

Casa Editrice: Kodansha

Volumi: 5 (in corso)