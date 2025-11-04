Manga Barcelona 5-8 Dicembre

Per la prima volta ho deciso di fare un salto a questa interessante manifestazione spagnola, per cui vi presento gli ospiti orientali di questa edizione.

AiNA THE END

Una voce senza pari, che già è riuscita a farsi notare e valere nel mondo della musica nipponica.

La sua voce ci ha accompagnati nella sigla di apertura della seconda serie di DanDaDan (On The Way), oltre come ending della seconda stagione di Gundam: The Witch from Mercury (Red:birthmark), The Apothecary Diaries (The Spell) e Mononoke: Phantom in the Rain (Love Sick).

Doppiatrice nella versione giapponese di Sing 2 – Sempre più forte.

Gou Tanabe

L’abbiamo già incontrato l’anno scorso a Lucca Comics, il sensei Tanabe è noto soprattutto per i suoi adattamenti delle opere letterarie dello scrittore H.P. Lovecraft, editati da noi da J-Pop manga.

Mao Momiji

Mao Momiji è un artista culinario e designer ufficiale dell’anime Dungeon Meshi / Dungeon Food. Solo vedere le sue illustrazioni fa venire il languorino per quanto sono splendide e invitanti.

Satoru Nii

Wind Breaker! Ecco, basta questo per definire Satoru Nii.

La sua serie manga che parla di combattimenti tra gang studentesche ha ottenuto così tanto successo da godere di una serie animata che ha raggiunto già due stagioni. Prima di questo ha scritto Secret Badminton Club, una classica commedia studentesca sportiva.

SEATBELTS

Una band di grandi maestri della musica guidati magistralmente da Yoko Kanno. Noti per il loro mix rocambolesco di jazz, blues, funk e suoni sperimentali, i SEATBELTS sono i creatori dell’indimenticabile colonna sonora di Cowboy Bebop, uno degli serie anime più influenti di tutti i tempi.

Prima di un loro concerto siete pregati di allacciare “le cinture di sicurezza” e tenervi forte!

Shinichiro Watanabe

Se avete una certa età dovreste conoscere il suo nome… o forse conoscete il suo pseudonimo reso famoso da Excel Saga (di cui tra l’altro era regista XD)… ovvero Nabeshin!

Regista di serie assai note come Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy, Sakamichi no Apollon e Carole & Tuesday, il nostro regista preferito è tornato recentemente a lavorare su Lazarus, prodotto dallo studio Mappa e ambientato fra soli 27 anni nel futuro!

Takashi Matsuyama

Illustratore giapponese noto principalmente per essere stato il secondo assistente del mitico Akira Toriyama. Avete presente le case del Villaggio Pinguino di Dr.Slump & Arale, i vari panorami e la Kame House di Dragon Ball?

Sono tutta farina del suo sacco… o forse meglio dire tutto inchiostro del suo pennino. I suoi lavori più recenti includono la serie di libri illustrati Tom to Jerry Sagase! (Trova Tom e Jerry!) e Ultra Seven no omochabako (La scatola dei giochi di Ultra Seven).

Tsukune

Un gruppo musicale formato dalla cantante Aya Matsumoto, dal suonatore di shamisen Tsugaru Niya Sasaki e dal pianista/produttore K-suke Tanaka. Trasmettono la loro musica dall’Hokkaido al pubblico nazionale e internazionale, presentando una visione del mondo unica che fonde musica occidentale, musica giapponese e strumenti tradizionali giapponesi.

Tsutomo Takahashi

Autore di Jiraishin, pubblicato in Italia dalla Star Comics, la sua abilità nel mettere a fuoco storie intense dipinte con realismo l’ha fatto diventare noto sul piano internazionale. Tra le altre sue serie più celebri spiccano Detonation Island, Black-Box, Reverberation e NeuN, passando tra tantissimi argomenti come la mafia, la boxe, la seconda guerra mondiale e le gang di teppisti.

Yoko Kanno & The Seatbelts

Compositrice, musicista e direttrice d’orchestra non sono termini che riescono a racchiudere pienamente la grandezza di Yoko Kanno!

Universalmente nota come la madre di musica iconica come le canzoni di Cowboy Bebop e di Ghost in the Shell, spazia tra i generi giocando con le note, dal jazz al techno, dal classico occidentale alla musica tradizionale nipponica. Tra le tante serie famose a cui ha dato voce attraverso le melodie si possono citare anche Wolf’s Rain, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Turn A Gundam, I Cieli di Escaflowne, Sakamichi no Apollon, Terror in Resonance, Darker than Black, Macross Frontier, Aquarion.

K-Pop Dance Fight Fest!

Il Manga Barcelona è anche sede delle selezioni del campionato europeo di K-Pop organizzato da Comicon e K-ble Jungle e ospitato da Etna Comics, il K-Pop Contest Dance Fight Fest. I vincitori infatti della selezione spagnola voleranno a Catania per sfidare i vincitori della finale italiana che si tiene a Napoli, e i rappresentanti di un’altra decina di nazioni, tutti agguerriti e abilissimi ballerini di musica K-Pop!

