Manga Barcelona 5-8 Dicembre – Ospiti parte 2

Come vi avevo già precedentemente raccontato su queste pagine, quest’anno farò un salto al Manga Barcelona 2025, e dopo la prima tornata di ospiti internazionali, ecco quelli che sono stati annunciati dopo quell’articolo.

Akemi Takada

Ospitata recentemente anche all’ultima edizione di Lucca Comics & Games 2025, Takada-sensei ha bisogno di poche presentazioni, visto che il suo nome è legato a tantissime produzioni famose in tutto il mondo della Tatsunoko Production Co., Ltd.

Come character designer ha lavorato su Kagaku Ninja-Tai Gatchaman II, Kagaku Ninja-Tai Gatchaman F, Urusei Yatsura/Lamù, la ragazza dello spazio), Maison Ikkoku/Cara dolce Kyoko, Creamy Mami/L’incantevole Creamy, Kimagure Orange Road/E’ quasi magia Johnny, Mobile Police Patlabor, Maho no Stage Fancy Lala.

“Oggigiorno, gli anime vengono trasmessi in tutto il mondo. In questo contesto, il concetto giapponese di “Kawaii” (dolcezza/carineria) è stato introdotto nel mondo e, come per gli “Anime”, la parola “Kawaii” ha iniziato a essere usata come linguaggio comune dai giovani di tutto il mondo. In altre parole, “Kawaii” ha ottenuto un riconoscimento globale nei campi del fumetto, dell’animazione e dell’arte.

In tutta la mia carriera, ho perseguito un tema principale: “bellezza e dolcezza”.

Mi sono dedicato al character design per tutta la mia carriera. Come “Urusei Yatsura”, “Creamy Mami”, “Kimagure Oragne Road” e “Mobile Police Patlabor”, molti dei miei progetti hanno ottenuto un’ottima reputazione in tutto il mondo. Negli ultimi anni, la mia passione per la “bellezza e la dolcezza” mi ha portato al mondo del design di gioielli. Oltre al character design, il mio mondo si è diversificato sempre di più.

Tuttavia, il character design è il fondamento delle mie creazioni. Il mio obiettivo è sempre quello di creare qualcosa in cui tutti possano trovare “bellezza e tenerezza”.

Se condividete la mia stessa visione e desiderate collaborare con me in qualsiasi campo, non esitate a contattarmi. Mi piacerebbe conoscere i vostri progetti e le vostre idee.

Be More Shonen!

Minney e Nomes formano i Be More Shonen! Una coppia di cosplayer professionisti del Regno Unito che diffonde positività con parrucche e pesi anche al Manga Barcelona 2025!

Con simpatia e duro lavoro si sono guadagnati un nome nella comunità cosplay. Hanno lavorato con grandi marchi e hanno fatto da giudici in concorsi di cosplay a livello nazionale e internazionale.

Nel campo del cosplay competitivo, Minney e Nomes hanno vinto numerosi riconoscimenti, nel 2021 come il primo team del Regno Unito a piazzarsi tra i primi tre al World Cosplay Summit in Giappone, nel 2022 si sono ripetuti, vincendo la prestigiosa Clara Cows Cosplay Cup nei Paesi Bassi.

Minney è un allenatore di fitness degli anime! Ha superato la dipendenza e gli insuccessi usando gli anime e il cosplay per darsi la spinta giusta.

Usando Goku come sua stella polare del fitness, ora aspira a motivare un milione di persone a migliorare la propria salute come atleta agonistico e cosplayer.

Nomes è una costumista capo! Crea costumi eccellenti e parrucche Saiyan che sfidano la gravità.

Ha una vasta competenza e ha indossato abiti che hanno vinto premi, ma è sempre alla ricerca di nuovi metodi. Ora ama condividere la sua competenza con i suoi follower ed è nota per le sue acconciature da cosplay pazzesche!

Nomes e Minney mantengono il GIOCO del cosplay in primo piano nei loro contenuti sui social media, diffondendo positività in tutta la comunità cosplay.

Be More Shonen!

Hiromi Ono

Professionista dell’animazione attiva dal 1989, si è formata presso lo Studio Junio ​​e ha maturato esperienza nell’intero processo produttivo, inclusi l’intercalazione, l’animazione chiave, la direzione dell’animazione, il character design e la direzione principale.

In RINKAI! (una serie trasmessa su Anime Generation), ha debuttato come character designer, supervisionando la coerenza dei modelli e la recitazione.

Kazuki Nakashima

Nato il 19 agosto 1959 nella prefettura di Fukuoka, Nakashima è entrato a far parte della compagnia Gekidan☆Shinkansen come drammaturgo residente nel 1985 con Hyperstep dei The Flame.

Le sue sceneggiature, tra cui “I sette del castello del teschio“, “Ashura-yo no Hitomi: IL SANGUE TI ENTRA NEGLI OCCHI” e “Goemon Rock“, sono spesso basate sulla storia e sul mito.

Si concentrano sulla costruzione narrativa e su trame intricate basate su piccoli indizi. Grazie a una regia energica, queste opere sono diventate emblematiche della compagnia.

Nakashima è attivo anche al di fuori della compagnia, sia a teatro che sullo schermo. Ha ricevuto il 2° Asahi Performing Arts Award, il Matsuyo Akimoto Prize e il 47° Kishida Kunio Drama Award.

Ha avuto una lunga e interessante carriera nel mondo degli anime. Ha scritto la sceneggiatura di “Promare” (2019) e ha creato e scritto la sceneggiatura di “KILL la KILL” (2013). Ha anche scritto le serie Nodame Cantabile: Finale (2010), Gurren Lagann (2007), Crayon Shin-chan: Intense Battle! Robo Dad Strikes Back (2014) e Batman Ninja.

È stato capo sceneggiatore della serie televisiva Kamen Rider Fourze (2011) e dei relativi film.

Ha anche collaborato ad altre serie tokusatsu, tra cui Ultraman Max (2006), Juken Sentai Gekiranger (2007) e Kamen Rider W (2010).

KOTOMEN – Yoshiaki Okawa

Yoshiaki Okawa è nato nella prefettura di Fukushima nel 1995.

Ha vinto due volte il primo premio al prestigioso Japanese Musical Instruments Competition, oltre al Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology Award.

L’Agenzia per gli Affari Culturali lo ha nominato “Ambasciatore per la Promozione della Musica Tradizionale Giapponese” e sta diffondendo il fascino della musica giapponese sia a livello nazionale che internazionale.

Okawa è un popolare suonatore di koto e i video sul suo canale Youtube sono stati visualizzati più di 100 milioni di volte sui social media.

È stato anche responsabile della musica per koto per One Piece: Wa no Kuni Hen, in cui ha dimostrato il potenziale degli strumenti musicali tradizionali.

Inoltre, è un compositore attivo che si è esibito in Giappone e in altri cinque paesi: Stati Uniti (New York), Francia, Germania, Regno Unito (Londra) e Spagna (Madrid).

Attraverso le sue performance, ha portato la bellezza della musica giapponese oltre i suoi confini.

Il suo sogno è che le sue opere vengano eseguite in tutto il mondo.

Kumamon

Kumamon è il la mascotte ufficiale delle pubbliche relazioni della Prefettura di Kumamoto, situata nel cuore di Kyushu, in Giappone.

Ha festeggiato il suo 15° anniversario a marzo di quest’anno.

La missione di Kumamon è trovare momenti di sorpresa e felicità ogni giorno e condividerli con persone in tutto il mondo.

Sul palco, porta gioia ed entusiasmo attraverso le sue energiche performance di danza.

Vieni a conoscere Kumamon, pieno di fascino e divertimento! ☆

Marco Albiero

E tra gli ospiti internazionali di Manga Barcelona 2025 spicca anche il nostro Marco Albiero!

Lavora come illustratore e fumettista ufficiale per numerose serie famose, tra cui: Sailor Moon (per la Style Guide del merchandising globale di Toei Animation e Naoko Takeuchi PNP), Tokyo Mew Mew, Saint Seiya, Mermaid Melody, Spider Riders, Killary, Blue Dragon, Tom & Jerry, Scooby-Doo e Dragon Ball (Play Press Editions).

E anche Totally Spies, Gormiti, Redakai e LoliRock (Zodiac Media); Captain Tsubasa, Ashita no Joe, Attack No. 1 (Yamato Video – RTI); Neon Genesis Evangelion, Bleach, The Boys, The Office e The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video); Attack No. 1, Kiss Me Licia, Goldrake Returns e Bim Bum Bam (Sprea Edizioni), tra molti altri!

Illustra anche giochi di carte creati da Immanuel Casto, come Witch & Bitch, Squillo Deep Space 69, Squillo City, Red Light, Aster e Rainbow Pets (Freak & Chic).

Ha pubblicato il manga Morte Bianca, basato su una storia di Mortebianca, e ha illustrato il manga e i video musicali di La Suora e Lupo Mannaro, parte del progetto Rottocalco di Romina Falconi.

Tsuyoshi Yamakawa

Tsuyoshi Yamakawa è un produttore con oltre due decenni di esperienza nell’industria dell’animazione giapponese.

È entrato a far parte del reparto produzione di TMS Entertainment nel 2000 e ha debuttato come produttore nella serie TV di Detective Conan.

Da allora, ha gestito franchise e serie originali, coordinando team creativi, calendari e consegne degli episodi. L’anno scorso è stato produttore dell’animazione per “RINKAI!“, una serie trasmessa sulla piattaforma Anime Generation.

Fonte: sito ufficiale Manga Barcelona 2025