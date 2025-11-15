King’s Maker di Haga e Ji-Young Kang
Mara Cotticelli
Oggi vi parlo di uno dei manhwa che apprezzo di più: King’s Maker di Haga e Ji-Young Kang, rispettivamente alla storia e ai disegni.

Si tratta di un’opera per nulla semplice, dalle tematiche forti come quella degli abusi sui minori. Un tema oscuro, in forte contrasto con lo splendore e la delicatezza dei disegni. Forse però, è proprio questa differenza a rendere ancora più orribile un reato così meschino. Perché un mondo dorato dovrebbe essere macchiato, oscurato da una simile crudeltà?

Per questo i due protagonisti della storia Wolfang, uno dei principi del regno, e Shin, una delle vittime dei desideri perversi del sovrano, si uniscono per far tornare a risplendere il loro regno. Wolfang non sopporta di vivere in un mondo dominato dalla logica contorta di colui che dovrebbe essere suo padre. Ma ancor di più non sopporta vedere Shin spegnersi poco a poco.

King’s Maker di Haga e Ji-Young Kang

Dal canto suo, invece, Shin ha una mente acuta, calcolatrice, da stratega. E per porre fine a quell’incubo vede nel cuore ribelle e puro di Wolfang la soluzione che aspettava, il re che il regno merita e di cui ha bisogno. Il creatore di re ha scelto il suo campione.

Tuttavia gli anni di interminabili soprusi non possono svanire nel nulla. Il dolore, la paura sono cicatrici indelebili che rendono difficile riuscire ad aprirsi di nuovo, a fidarsi ancora. Saranno quesì i veri ostacoli da superare.

Non è un manhwa per tutti, ma di sicuro merita! Voi che dite?

Titolo originale: King’s Maker – (킹스메이커)

Autori: storia di Haga, disegni di Ji-Young Kang

Genere: yaoi, fantasy, sentimentale, fantapolitica, psicologico, consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Corea: 2017 come webtoon (a colori) pubblicato sul sito Lezhin.

BluGirl