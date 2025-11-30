Il Rogi Uichi del presente è una persona fredda, spietata, mostra tenerezza solo verso l’adorata figlia adottiva Reika. Vivendo nel ricordo e nell’attesa di un amore del passato. Jealousy di Scarlet Beriko fa luce sulla giovinezza di questo personaggio e della sua attrazione per il capo del clan yakuza Ooyamato, tutto in maniera molto realistica.

A rompere la routine di Rogi Uichi è uno sconosciuto che si getta sotto la sua auto per sport. Reika prende a cuore questo strano ragazzo, pensando possa aiutare il padre a sentirsi meno solo. Rogi però vuole far avvicinare a lui solo una certa persona, di cui conserva gelosamente i ricordi.

Il vero fulcro della storia però risiede nel passato di Rogi, nei suoi ricordi. Ed è tramite questi che è possibile capire ciò che lo ha spinto a seguire la via degli yakuza. O meglio, per cui lo abbia fatto. Finalmente possiamo vedere chi sia l’uomo per cui Rogi è disposto a fare tutto.

Amore a prima vista? Passione? Ossessione?

Forse è un mix di tutto questo a spingere Rogi ad inseguire Akitora, a spingerlo anche a mettersi in pericolo pur di poterlo avere anche solo per un attimo. A scapito di tutto lui insegue il pericolo, lo brama senza rendersi conto che la situazione gli sta per sfuggire di mano.

Beriko ci mostra il mondo degli yakuza senza alcuna infiocchettatura. La loro natura spietata, il loro pensiero calcolatore. Come non guardino in faccia a niente e nessuno quando vogliono qualcosa, o qualcuno. Questi gesti e situazioni possono dare fastidio, ma guardando al quadro generale conferiscono realismo a tutta la storia.

Jealousy di Scarlet Beriko

Le opere di Scarlet Beriko riescono sempre a lasciare un segno, e fin dal primo volume Jealousy non è da meno. Era da un po’ che volevo fare un articolo su questa mangaka, che riesce a conferire ai suoi personaggi un’espressività ed emozioni uniche. Tanto da farti quasi provare ciò che provano loro.

Dopo Yondaime, Beriko continua a farci esplorare il mondo degli Yakuza. Mentre però con Tatsuyuki abbiamo conosciuto una persona che forse non riuscirebbe mai ad essere cattiva, con Rogi e Akitora assistiamo alla vera faccia della mafia giapponese.

Persone malvagie, crudeli, senza scrupoli.

Persone che anche quando sembra facciano una buona azione, in realtà è solo per dimostrare il proprio potere.

Ci sono delle scene nel manga che non mi sono piaciute, ma una volta completata la lettura ho capito che l’intento dell’autrice era quello di mostrare l’autenticità di questo mondo fatto solo di ombre. Alla fine ho finito anche per apprezzare quelle scene che all’inizio non sopportavo.

Jealousy di Scarlet Beriko è pubblicato in Italia dall’editore J-Pop Manga.