Intervista a Liang Azha

A Lucca Comics and Games 2025 l’editore Jundo ha presentato in anteprima la nuova opera di Liang Azha, intitolata Soul Sealer’s School Life che, a dispetto delle altre rom-com, inaugura un filone narrativo con base fantasy. L’autore, sempre disponibile e gentilissimo, mi ha concesso di fargli qualche domanda in merito. Pronti a scoprire la prima storia delle nuova trilogia fantasy di Liang? Un mondo che mescola mitologia e storie del folklore con il solito tocco umoristico e dolce che contraddistingue il suo stile!

MC: Soul Sealer’s inaugura una nuova trilogia che si basa sul fantasy e miti del folklore. Com’è nata l’idea?

LA: In precedenza avevo realizzato tre opere basate sulla vita quotidiana, quindi volevo provare qualcosa che lasciasse più spazio all’immaginazione. In realtà amo il genere fantasy da moltissimo tempo: il primo fumetto che ho pubblicato in Cina era pieno di yaoguai e creature fantastiche, così ho deciso di tentare di unire il fantasy al BL.

MC: Ha fatto ricerche particolari per quanto riguarda le storie e le figure mitologiche riportate nel manhua?

LA: Sì, nel racconto cito molti miti e leggende popolari. Sono tutti materiali che ho accumulato nel tempo attraverso le mie letture (anche se la povera Erika, la mia traduttrice, deve spiegare un sacco di queste storie!)

MC: Visto che le sue opere precedenti erano quasi tutte delle commedie, come mai ha deciso di iniziare un filone fantasy?

LA: In realtà anche questa è una commedia! Ma volevo uscire dalla mia “zona di comfort” e mettermi alla prova con generi diversi. Inoltre, desideravo mostrare tanti aspetti interessanti della cultura cinese.

MC: In Soul Sealer’s vengono citate o viene fatto riferimento a diverse opere occidentali, come Harry Potter e Twilight. Le ha lette o visto i film? Che ne pensa? (Qui chiederei anche se è team Edward o Jacob)

LA: Mi piace Harry Potter, e ho visto anche i film di Twilight. Amo le opere fantasy! Forse preferisco Edward, perché la cultura dei vampiri mi affascina moltissimo: ho visto tanti film sul tema, come Dracula di Bram Stoker e Intervista col vampiro. Tra l’altro, il peluche di Qin Jing uscita con Jundo ha anche un costume da vampiro!

MC: In quale dei personaggi di Soul Sealer’s si rispecchia maggiormente e qual è il suo preferito?

LA: Forse assomiglio di più a Qi Yu: mi piace fare le cose in silenzio, sono molto deciso nell’affrontare i miei problemi, ma quando si tratta di sentimenti mi trovo un po’ in difficoltà.

Il mio preferito però è Qin Jing — come tipo di persona dà un grande senso di sicurezza. Mi piacciono i ragazzi passionali!

MC: Come mai c’è tanto mistero attorno alla figura dell’omino di carta?

LA: Ho voluto renderlo volutamente misterioso, perché sento che dietro di lui si nasconde una storia molto più grande. Mi piacciono i personaggi che sembrano matti o frivoli ma in realtà sono potentissimi, che magari hanno sofferto ma hanno scelto di dimenticare tutto. Questo contrasto li rende irresistibili!

(Anche se… a dire il vero non ho ancora pensato bene a quale sarà la sua storia! Hahahaha!)

MC: C’è una leggenda su cui vorrebbe basare una sua prossima storia?

LA: Da tempo sogno di raccontare la storia di un drago malvagio che rapisce una principessa — un tema classico delle leggende europee. Solo che nella mia versione il drago sarebbe la migliore amica della principessa, venuta a salvarla perché lei non vuole sposare il “principe idiota” del regno vicino!

Non so se riuscirò a infilarlo dentro Soul Sealer’s School Life, però! Hahaha!

MC: Se fosse un personaggio di Soul Sealer’s, sarebbe un babbano o un tianshi (esorcista)?

LA: Ovviamente un tianshi! Vorrei poter lanciare incantesimi, volare in cielo, catturare spiriti… e poi andare a studiare a Hogwarts!

E-book di Solo Leveling e Special Edition di Salt Friend

La casa editrice di Liang Azha per l’Italia: Jundo