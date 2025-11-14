Furami torna con “A Summer”: il crepuscolo della bellezza

Dopo brani come “Guilty”, “Reverie End” e “Akuma Dance”, Furami, artista italiano che prende ispirazione ad oriente, torna con “A Summer”, un nuovo singolo che segna l’inizio di un capitolo inedito nella sua evoluzione artistica.

A Summer

Il brano unisce strutture metal e rock con una sensibilità melodica intensa e tocchi elettronici, alternando momenti di potenza e introspezione. Il risultato è un contesto sonoro che richiama le atmosfere del rock giapponese contemporaneo, dove tensione e malinconia convivono in perfetto equilibrio – in linea con artisti come The Gazette, Sokoninaru e 9mm Parabellum Bullet.

Il brano parla della perdita, della resa e della consapevolezza che i giorni migliori sono ormai andati, ma anche della

gratitudine per averli vissuti. “A Summer” è una lettera aperta al passato, un canto nostalgico che trasforma la rabbia in memoria e la malinconia in luce.

Ancora una volta, Furami dimostra la capacità di creare mondi sonori densi dove ogni dettaglio contribuisce a un

racconto personale e universale allo stesso tempo. Il singolo sarà disponibile dal 24 novembre 2025 su tutte le

piattaforme digitali.

Profilo di Furami

Furami è un progetto musicale che fonde l’energia del J-pop, la potenza del J-rock, le atmosfere della musica Vocaloid e l’intensità delle colonne sonore dei videogiochi. Il risultato è un sound unico e immediatamente riconoscibile: bastano pochi secondi per percepire le influenze giapponesi, ma i testi in inglese trasportano l’ascoltatore in un universo dove culture e linguaggi si fondono in modo inedito.

Il debutto arriva con “Akuma Dance”, brano che definisce subito l’identità del progetto e apre la strada a una serie di

release in continua evoluzione come “Guilty” e “Reverie End”.

Nel corso del suo percorso, Furami è stato ospite di diversi festival e ha fatto parte dell’etichetta Stellar

Paradigm, fondata da Dasu, nota produttrice Vocaloid, consolidando la propria presenza nella scena alternativa.

Compare in “Ikigai” della cantautrice Oto Mayumi (con il quale ha creato “Tsukuyomi”, altro brano di Furami in

collaborazione con la musicista) ed in “Overheat”, brano di “RavanAxent:ARs”.