Silvio Franceschinelli (DJ Shiru)
E’ imminente uscita del primo volume di Dragon Way di Stefano Labbia, rivoluzionario euromanga, una straordinaria opera che inaugura un nuovo capitolo nel panorama del fumetto europeo, intrecciando sapientemente elementi magici e realtà contemporanea in una narrazione unica e coinvolgente.

Con personaggi indimenticabili, una trama avvincente e temi universali di armonia e resilienza, Dragon Way promette di conquistare il cuore di lettori di tutte le età. Preparati a immergerti in un mondo di emozioni e avventure senza precedenti.

Non perdere l’occasione di scoprire una storia destinata a lasciare il segno. Disponibile a breve in versione cartacea e lingua italiana e inglese su Amazon e in tutte le librerie italiane!

Scheda tecnica di Dragon way di Stefano Labbia

  • Graphic designer: Chiara Poiani
  • Edizione: 1
  • Volume: 1
  • Editore: Amazon
  • Link social: https://www.facebook.com/dragonway/
  • Status: in uscita

Stefano Labbia

Autore e produttore italiano di origini brasiliane. Fondatore di Black Robot Entertainment, Black Robot Publishing e Trainer! App LTD, opera tra Italia e Regno Unito nel campo dell’editoria, dell’audiovisivo e del fitness. Poeta, scrittore e sceneggiatore, ha esordito nel 2016 con una raccolta di poesie e da allora ha pubblicato numerosi romanzi, racconti, opere teatrali e graphic novel. Il suo stile, poliedrico e contemporaneo, unisce introspezione, critica sociale e ironia. Parallelamente, porta avanti progetti artistici e umanitari internazionali legati al mondo del fumetto e della solidarietà, collaborando con associazioni e scuole. Le sue opere sono state pubblicate anche su La Lettura, supplemento del Corriere della Sera.

Vive qua e là, tra i vari Paesi che frequenta regolarmente il Giappone è uno di quelli che più gli rimane nel cuore. In Italia contribuisce a fondare l’associazione Ochacaffè di cui è il responsabile eventi, dirige la scuola di lingue Il Mulino e coordina le sezioni palco e Giappone di festival quali Comicon Bergamo e Napoli, Etna Comics a Catania, ecc. Creatore del progetto artistico K-ble Jungle.
