My Hero Academia: Deku, Bakugou e Todoroki

Ogni nuova generazione ha bisogno di un punto di riferimento, di un’ispirazione, e per me Deku, Bakugou e Todoroki la rappresentano in pieno. Sono tre figure molto diverse tra loro. Chi più attento e riflessivo, chi invece si butta nel pericolo senza pensarci due volte e chi crede di potersela cavare meglio da solo.

Eroismo e speranza

Hanno modi di pensare e di agire davvero diversi, ma c’è una cosa che li unisce: il desiderio di fare del bene, di salvare le persone, di riportare il sorriso quando qualcosa o qualcuno ce lo ha strappato via. Vogliono diventare quel simbolo di speranza che li ha accompagnato durante la loro crescita, e li ha ispirati a intraprendere la dura strada del supereroe.

Certo finiranno molto spesso per scontrarsi, non volendo cedere davanti all’altro. Ma nel momento del bisogno non si tireranno mai indietro, pronti a sacrificarsi. E anche se faranno fatica ad ammetterlo, il fatto di avere una persona sempre pronta a contraddirti, a metterti in discussione, a sfidarti, li spingerà sempre a migliorarsi l’uno l’altro.

Perché dopotutto, se si odia perdere contro un cattivo, lo si odia ancora di più contro il proprio rivale.

E forse è questo spirito di amicizia e rivalità che rende loro tre uno dei migliori Big Three dello UA. Voi che ne pensate?

Kohei Horikoshi

Originario della prefettura di Aichi e diplomato alla Nagoya University of Arts, ha iniziato il suo percorso professionale lavorando come assistente di Yasuki Tanaka, autore delle serie manga Hitomi no Catoblepas e Kagijin. Tra le opere che predilige figurano Naruto, Dragon Ball, One Piece e Akira. Alla conclusione di Naruto, Horikoshi lo ha definito il più grande manga shonen di sempre, spiegando che quell’opera ha accompagnato la sua infanzia e ha rappresentato una delle fonti principali d’ispirazione per My Hero Academia.

Crediti per le immagini di Deku, Bakugou e Todoroki

Ps ci tenevo poi a dire che questo disegno me lo ha ispirato @arte_facere che dipinge delle tele stupende, quindi se vi va seguitelo che merita!

Immagine in testata di © 2020 – 2021 alkaripida

Another New Edition e My Hero Academia