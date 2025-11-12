Danza Estetica Orientale – Ritrova l’armonia tra corpo e spirito

Scopri la Danza Estetica Orientale, un percorso dedicato alle donne che desiderano riscoprire se stesse attraverso il movimento, la respirazione e la grazia del corpo. Guidata da Mei, insegnante cinese esperta in respirazione artistica e tecniche di danza orientale, questa esperienza ti invita a esplorare un modo diverso di stare bene — dentro e fuori. Mei ha vissuto anche in Giappone, dove ha portato la propria arte fino al 2025.

Un viaggio verso la bellezza e il benessere interiore

Ogni lezione è un invito a rallentare, a riconnetterti con il tuo respiro e a lasciarti guidare dal ritmo naturale del corpo. Non serve esperienza: basta la voglia di ritrovare equilibrio, bellezza e serenità. Un ingrediente molto consigliato è l’interesse verso le arti orientali e la curiosità di provare qualcosa di nuovo.

Programma del corso

Data: 14 dicembre 2025

Orario: Varie lezioni con diversi temi, la prima dalle 15:00 e l’ultima dalle 18:00

Durata di ogni lezione: 45 minuti + 15 minuti introduttivi

Costo: €20,00 a lezione

Puoi scegliere una o più lezioni tra:

15:00 – Armonia del Movimento e Forma Estetica

16:00 – Respiro Artistico

17:00 – Improvvisazione e Creazione

18:00 – Performance di Danza “Sussurro del Loto”

Ogni sessione sarà accompagnata da una degustazione di tè cinese, per un momento di calma e convivialità prima di ogni lezione.

Ritrova la tua armonia attraverso la Danza Estetica Orientale

Questa esperienza nasce dal desiderio di riportare il corpo e la mente in armonia, attraverso i principi dell’estetica orientale e l’arte del respiro. I movimenti dolci e fluidi, uniti a musiche rilassanti, ti aiuteranno a:

Migliorare la postura e la consapevolezza corporea

Liberare tensioni e ritrovare energia vitale

Accrescere il carisma e la presenza fisica

Sentirti più serena e in sintonia con te stessa e con gli altri

Non è solo danza, ma un modo per risvegliare la tua bellezza interiore e ritrovare equilibrio nella quotidianità.

Come partecipare

Acquista la tua lezione direttamente su Scuola Mulino – Corsi di arti orientali. Puoi iscriverti a una o più sessioni, scegliendo quella che più ti ispira.

Lasciati trasportare dal respiro, dalla musica e dalla grazia del movimento.

Per informazioni o assistenza: 📧 info@scuolamulino.it oppure 📞 049 883 09 12