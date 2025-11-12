Danza orientale ed estetica
Lezioni di respirazione e danza estetica

Danza Estetica Orientale – Ritrova l’armonia tra corpo e spirito

Silvio Franceschinelli (DJ Shiru)
Posted by 12 Novembre 2025 17 Novembre 2025

Scopri la Danza Estetica Orientale, un percorso dedicato alle donne che desiderano riscoprire se stesse attraverso il movimento, la respirazione e la grazia del corpo. Guidata da Mei, insegnante cinese esperta in respirazione artistica e tecniche di danza orientale, questa esperienza ti invita a esplorare un modo diverso di stare bene — dentro e fuori. Mei ha vissuto anche in Giappone, dove ha portato la propria arte fino al 2025.

Un viaggio verso la bellezza e il benessere interiore

Ogni lezione è un invito a rallentare, a riconnetterti con il tuo respiro e a lasciarti guidare dal ritmo naturale del corpo. Non serve esperienza: basta la voglia di ritrovare equilibrio, bellezza e serenità. Un ingrediente molto consigliato è l’interesse verso le arti orientali e la curiosità di provare qualcosa di nuovo.

Programma del corso

Data: 14 dicembre 2025
Orario: Varie lezioni con diversi temi, la prima dalle 15:00 e l’ultima dalle 18:00 
Durata di ogni lezione: 45 minuti + 15 minuti introduttivi
Costo: €20,00 a lezione

Puoi scegliere una o più lezioni tra:

  • 15:00 – Armonia del Movimento e Forma Estetica
  • 16:00 – Respiro Artistico
  • 17:00 – Improvvisazione e Creazione
  • 18:00 – Performance di Danza “Sussurro del Loto”

Ogni sessione sarà accompagnata da una degustazione di tè cinese, per un momento di calma e convivialità prima di ogni lezione.

Lezioni di danza e respirazione orientale
Mei, insegnante dei corsi

Ritrova la tua armonia attraverso la Danza Estetica Orientale

Questa esperienza nasce dal desiderio di riportare il corpo e la mente in armonia, attraverso i principi dell’estetica orientale e l’arte del respiro. I movimenti dolci e fluidi, uniti a musiche rilassanti, ti aiuteranno a:

  • Migliorare la postura e la consapevolezza corporea
  • Liberare tensioni e ritrovare energia vitale
  • Accrescere il carisma e la presenza fisica
  • Sentirti più serena e in sintonia con te stessa e con gli altri

Non è solo danza, ma un modo per risvegliare la tua bellezza interiore e ritrovare equilibrio nella quotidianità.

Come partecipare

Acquista la tua lezione direttamente su Scuola Mulino – Corsi di arti orientali. Puoi iscriverti a una o più sessioni, scegliendo quella che più ti ispira.

Lasciati trasportare dal respiro, dalla musica e dalla grazia del movimento.

Per informazioni o assistenza: 📧 info@scuolamulino.it oppure 📞 049 883 09 12

Silvio Franceschinelli (DJ Shiru)
Silvio Franceschinelli (DJ Shiru)
Vive qua e là, tra i vari Paesi che frequenta regolarmente il Giappone è uno di quelli che più gli rimane nel cuore. In Italia contribuisce a fondare l’associazione Ochacaffè di cui è il responsabile eventi, dirige la scuola di lingue Il Mulino e coordina le sezioni palco e Giappone di festival quali Comicon Bergamo e Napoli, Etna Comics a Catania, ecc. Creatore del progetto artistico K-ble Jungle.
