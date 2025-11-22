Da quando ho iniziato a vedere Bleach, sono rimasta rapita dai tanti affascinanti, divertenti e forti personaggi che venivano presentati.

I personaggi di Bleach!

Di sicuro il primo a spiccare è stato Ichigo, il protagonista dalla sgargiante chioma arancione, con un senso di lealtà e morale superiore a molti. Poi l’enigmatico Urahara, il freddo Biakuya, i capitani Kyoraku e Ukitake, l’intelligente Ishida. Persino Zangetsu, lo spirito della soul slayer di Ichigo è intrigante. Per non parlare di colui che per è stato una grande delusione, quello che mi ha tradita spezzandomi il cuore, l’ex capitano Aizen (ma questa è un’altra storia che affronterò in un altro momento).

Abarai Renji

Tra tutti, queste splendide figure, ce n’è una che è la mia preferita, insieme ad Ichigo, ovvero Abarai Renji. Forte, determinato, leale, impulsivo, davvero molto simile al protagonista – non a caso, dopo qualche primo scontro, sono andati molto d’accordo – anche se, almeno all’inizio, Renji non sapeva ancora se mettersi al fianco della legge o a quello di un’amica. Mentre per Ichigo non c’è mai stata alcuna esitazione.

Però per me è stato bello proprio vedere la lotta interiore di Renji, vederlo combattersi, affliggersi alla ricerca di una risposta. Prendersela con sé stesso, quando si è reso dell’errore commesso, pentito di aver ignorato il dolore di un’amica per seguire la via del prestigio. E, infine, prendere atto che per questo, non era lui quello a cui spettava il ruolo di primo combattente.

Vederlo mettersi da parte, cedere a Ichigo il compito di salvare Rukia, la ragazza di cui è innamorato (perché, siamo onesti, è perdutamente innamorato di lei), ha dimostrato più di qualsiasi altro scontro la forza e l’onore di Renji.

Seguendo la serie, è altissima l’aspettativa di scoprire come evolverà ancora questo personaggio, e voi che ne pensate di Abarai Renji di Bleach!?

Il fenomeno di Bleach: I Cosplay.