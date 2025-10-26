Working Holiday visa Giappone 2025: tutto quello che devi sapere!

Hai mai sognato di vivere un anno in Giappone, lavorando e viaggiando allo stesso tempo? Con il Working Holiday Visa Giappone 2025, ora si può!

Un anno per viaggiare, lavorare e crescere

Grazie alla Legge n. 136 del 17 settembre 2025, Italia e Giappone hanno ufficialmente attivato un programma che permette ai giovani tra 18 e 30 anni di trascorrere fino a 12 mesi nel Paese partner, lavorando in modo temporaneo mentre esplorano un nuovo mondo.

Un modo fantastico per:

scoprire la cultura locale dall’interno,

imparare o migliorare la lingua,

e aggiungere un’esperienza unica al curriculum.

✈️ Come funziona il programma

L’accordo “Vacanze-Lavoro” (o Working Holiday Visa) è pensato per chi vuole viaggiare e lavorare senza stress, con una burocrazia minima se confrontata al percorso necessario per il visto di lavoro normale.

In pratica:

Puoi restare fino a 1 anno nel Paese ospitante.

nel Paese ospitante. Il lavoro è accessorio (cioè non deve essere il motivo principale del viaggio).

(cioè non deve essere il motivo principale del viaggio). Gli italiani in Giappone possono lavorare per i 12 mesi di durata del visto, purché in modo saltuario.

Un’occasione perfetta per fare esperienze professionali brevi, magari in ristoranti, hotel, scuole di lingua, mentre si scoprono città, templi e mercati!

🌏 Da quando è in vigore

L’accordo era stato firmato a Roma nel 2022, ma è diventato effettivo solo con la Legge 136/2025, pubblicata il 26 settembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale e operativa dal giorno successivo. Ora è tutto pronto: il programma è pienamente attivo e le domande possono essere presentate alle ambasciate e ai consolati competenti.

💬 Domande e risposte sul Working Holiday visa Giappone (FAQ)

🧒 Chi può fare domanda?

Tutti i giovani tra 18 e 30 anni, cittadini italiani o giapponesi, con un passaporto valido e senza precedenti penali.

Non devi avere persone a carico e devi dimostrare di avere fondi sufficienti per mantenerti all’inizio del soggiorno. Molto consigliata la conoscenza della lingua giapponese, altrimenti come farete a lavorare con i giapponesi?

🩺 Serve un’assicurazione sanitaria?

Assolutamente sì! È obbligatoria un’assicurazione sanitaria completa che copra malattia, infortunio e rimpatrio per tutto il periodo. Meglio non risparmiare su questo punto: le cure mediche in Giappone (e anche in Italia per i giapponesi) possono essere costose.

💶 Devo avere molti soldi per partire?

No, ma serve una prova di fondi sufficienti per vivere almeno le prime settimane e per poter acquistare un biglietto di ritorno. In genere si parla di circa 2.000–3.000 euro (o l’equivalente in yen), ma ogni ambasciata può stabilire requisiti leggermente diversi. Questo, naturalmente, oltre al costo del volo e degli spostamenti interni, dell’alloggio, ecc.

📄 Come si presenta la domanda?

Gli italiani devono rivolgersi all’Ambasciata del Giappone a Roma o al Consolato di Milano.

I documenti richiesti di solito includono:

📋 modulo compilato,

📸 foto recente,

🛂 copia del passaporto,

💰 prova dei fondi economici,

✈️ biglietto di andata e ritorno,

🩺 assicurazione sanitaria,

✉️ lettera motivazionale con il tuo piano di viaggio, magari accompagnata da un certificato di corso di lingua giapponese, per dimostrare l’interesse verso la cultura del Paese che vi ospiterà

⏱️ Quanto tempo serve per ottenere il visto?

Calcoliamo circa 4 settimane. Meglio muoversi almeno 2 mesi prima della partenza, così da avere tempo per eventuali integrazioni o imprevisti.

👔 Che tipo di lavoro si può fare?

Qualsiasi attività temporanea e non qualificata, ad esempio in ristoranti, caffè, o come assistente linguistico, receptionist o guida turistica. L’importante è che il lavoro sia secondario al viaggio e non diventi l’unico scopo del soggiorno.

📚 Posso studiare durante il soggiorno?

Sì! Il programma consente anche di frequentare corsi di lingua o formazione culturale, purché non diventino l’attività principale. Molti approfittano del soggiorno per studiare giapponese, migliorando il livello di lingua che già hanno studiato in Italia, vivendo in full immersion.

🚫 Il visto si può rinnovare?

No, il Working Holiday Visa non è rinnovabile. Tuttavia, in alcuni casi puoi convertirlo in un altro tipo di permesso (studio, lavoro o tirocinio) se rispetti i requisiti richiesti dal Paese ospitante.

🧠 Consigli pratici per chi parte

✅ Prepara la domanda con largo anticipo

✅ Controlla le quote annuali (i posti sono limitati!)

✅ Scrivi una lettera motivazionale sincera e personale

✅ Conserva copie digitali di tutti i documenti

✅ Porta sempre con te la tua assicurazione sanitaria

✅ Studia giapponese prima di partire, con una scuola di giapponese come Il Mulino che può rilasciare un certificato riconosciuto.

🌺 In sintesi: un ponte tra due mondi

Il Working Holiday visa Giappone è più di un semplice visto: è un’esperienza che unisce due culture, due modi di vivere e due generazioni di giovani pronti a scoprire il mondo. Che tu voglia ammirare i ciliegi in fiore a Kyoto o perderti nei negozi di anime e manga di Tokyo, questo è il tuo biglietto per un anno di libertà, crescita e avventura. 🌏✨

