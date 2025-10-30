Noragami di Adachitoka è arrivato ad un punto critico. La lotta contro l’Artefice, la rottura del rapporta tra Yato e Yukinee, il suo spirito sacro da un lato; la scelta di Hiyori, se continuare restare legata a Yato e al mondo degli spiriti o tornare alla sua vita normale, dall’altro.

“Anche se la vita è dura e piena di sofferenze, le persone dovrebbero apprezzare il fatto di essere vivi”

Yato

Il percorso è stato lungo e ancora non si intravede la fine. Risulta difficile provare ad immaginare cosa l’autore abbia in serbo per i suoi personaggi, e probabilmente è proprio questo che rende il manga così intrigante.

Noragami è in tutto e per tutto un viaggio nelle credenze e nella religione giapponese. Dove i protagonisti sono le divinità. Ma non gli esseri perfetti e immutabili che immaginiamo. Sono entità che come noi cercano il loro posto, provano a fare la cosa giusta e, soprattutto, cercano di essere felici. Lottano per chi amano, si sacrificano per migliorare il mondo. E come noi, a volte si perdono per strada.

Noragami mostra le difficoltà della vita, le delusioni, i torti, gli inganni. E come, nonostante tutto, si continui a vivere perché in mezzo a tutto quel dolore c’è anche un’immensa bellezza.

E voi che ne pensate di Noragami di Adachitoka?

Adachitoka

Dietro il nome d’arte Adachitoka (あだちとか) si nasconde un talentuoso duo di mangaka giapponesi, formato da Adachi e Tokashiki. Insieme danno vita a mondi e personaggi che hanno conquistato i lettori di tutto il mondo.

Il loro lavoro è frutto di una perfetta collaborazione: Adachi si occupa di dare vita ai personaggi, curandone espressioni e dettagli, mentre Tokashiki si dedica alla realizzazione dei fondali e delle ambientazioni, donando profondità e atmosfera alle tavole. Questa sinergia unica tra le due artiste è ciò che rende le loro opere così riconoscibili e amate nel panorama del manga contemporaneo.

Trama breve di Noragami di Adachitoka

Se vi dicessimo che esiste un servizio che, con soli cinque yen, vi mette a disposizione un dio guerriero, pronto a combattere per voi i mostruosi Ayakashi, abitanti della fenditura che divide il mondo dei vivi da quello dei morti e causa dei mali che imperversano sulla Terra, voi ci credereste? No? Male, perché Yato è davvero un ‘god on delivery’, ed è pronto a tutto per accontentare le richieste dei suoi nuovi fedeli!

(trama tratta dal sito di Planet Manga, Editore Panini).

