Monopoly Events annuncia una partnership strategica per portare eventi Comic Con in Italia

Espandendo la propria presenza in Europa, Monopoly Events in Italia unisce le forze con Alessio Filippelli e Giuliano Squitieri per lanciare i prossimi imperdibili eventi di cultura pop in Italia.

Monopoly Events

La potenza organizzativa dietro alcune delle convention di cultura pop più di successo in Europa è pronta ad ampliare la propria presenza in Italia con una nuova e ambiziosa iniziativa in programma per il 2026 e il 2027. L’azienda, rinomata per l’organizzazione di eventi di grande richiamo come Comic Con Wales, Comic Con Manchester, For The Love of Sci-Fi, Liverpool Comic Con e For The Love of Horror, ha ufficialmente siglato una partnership strategica con due figure di spicco dell’intrattenimento italiano, Alessio Filippelli e Giuliano Squitieri, per portare nel Paese un’esperienza di comic convention senza precedenti.

Questa espansione rappresenta una tappa fondamentale per Monopoly Events, che continua a consolidare la propria leadership nel panorama europeo delle convention. Con una comprovata esperienza nell’offrire eventi immersivi di grande scala, che includono ospiti celebri di fama mondiale, panel esclusivi ed espositori di alto livello, l’azienda è ora pronta a introdurre in Italia un nuovo standard di intrattenimento legato alla cultura pop.

For The Love of Vampire Diaries

Il primo evento annunciato nell’ambito di questa partnership sarà “For The Love of Vampire Diaries”, che debutterà in Italia nel 2026. Con un entusiasmante elenco di ospiti provenienti dal cast di The Vampire Diaries, questo segna la prima convention ufficiale dedicata a The Vampire Diaries in Italia dal 2015, rappresentando un momento storico per i fan di tutto il Paese.

Alessio Filippelli

Alessio Filippelli, stimato esperto del settore, noto per i suoi profondi legami con il mondo del cinema e dei media italiani, e Giuliano Squitieri, figura dinamica nella produzione di eventi e nella promozione culturale, mettono a disposizione la loro esperienza e conoscenza del territorio in questa collaborazione. La loro sinergia con Monopoly Events garantirà che le edizioni italiane delle convention mantengano gli elevati standard qualitativi, la presenza di ospiti di primo piano e il coinvolgimento dei fan che hanno reso gli eventi di Monopoly tra i più attesi e apprezzati d’Europa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visita