In Mo Dao Zu Shi, un donghua (anime) cinese, viene narrata la storia del Patriarca di YiLing, ovvero Wei Wuxian. Una storia fatta di magia, intrighi, maledizioni, demoni e tradimenti che merita di essere vista almeno una volta.

La Novel da cui è stata tratta la versione animata, racconta il rapporto tra Wei e l’altro protagonista in chiave romantica. Quindi se l’unica cosa che vi blocca dal vedere questo stupendo anime è l’elemento yaoi, state tranquilli che nel donghua è stato completamente censurato (ma anche se non fosse così non dovreste frenarvi ugualmente). Quindi se ancora non lo avete fatto fatevi un favore e guardatelo, è uno shonen che merita!

Wei Wuxian

Wei Wuxian è uno di quei personaggi che ti attraggono subito. Per il suo carisma, la sua forza, il suo acume, la sua bravura nel combattimento e nelle arti magiche. Però, all’interno della sua storia, per molti ricopre la parte dell’antagonista. Il perfido villain che ha preferito utilizzare uno stile di magia basato sull’energia demonica, per diventare più forte e sottomettere chiunque gli sbarrasse la strada.

Ma la verità è un’altra. Solo che quando c’è di mezzo l’invidia, il risentimento, la paura, si tende a vedere solo ciò che vuole e interpretare i fatti perché confermino quella versione.

Quella di Wei Wuxian è la storia di un uomo che ha vissuto due vite. E in entrambe ha dovuto lottare perché il suo modo di essere non venisse frainteso. La prima volta è finita nel peggior modo possibile, mentre nella seconda ha avuto al suo fianco una persona che ha sempre creduto in lui, lo appoggiato e difeso a spada tratta davanti a tutti.

La trama in breve di Mo Dao Zu shi

Dopo aver raggiunto lo stato di immortalità, Wei Wuxian intraprende la via demoniaca del Mo Dao. Alla fine, il suo regno di terrore viene rovesciato, ma la sua caduta tumultuosa apre la strada a una possibile redenzione. Tredici anni dopo, Wei Wuxian si reincarna e si ritrova faccia a faccia con il suo ex compagno di studi, Lan Wangji. Insieme, affronteranno i misteri del mondo soprannaturale e daranno vita a un legame inaspettato.

