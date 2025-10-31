Il cartone animato cinese Mo Dao Zu shi
Mo Dao Zu shi, The Master of Diabolism in inglese

Mo Dao Zu shi

Mara Cotticelli
Posted by 31 Ottobre 2025 31 Ottobre 2025

In Mo Dao Zu Shi, un donghua (anime) cinese, viene narrata la storia del Patriarca di YiLing, ovvero Wei Wuxian. Una storia fatta di magia, intrighi, maledizioni, demoni e tradimenti che merita di essere vista almeno una volta.

La Novel da cui è stata tratta la versione animata, racconta il rapporto tra Wei e l’altro protagonista in chiave romantica. Quindi se l’unica cosa che vi blocca dal vedere questo stupendo anime è l’elemento yaoi, state tranquilli che nel donghua è stato completamente censurato (ma anche se non fosse così non dovreste frenarvi ugualmente). Quindi se ancora non lo avete fatto fatevi un favore e guardatelo, è uno shonen che merita!

Wei Wuxian

Wei Wuxian è uno di quei personaggi che ti attraggono subito. Per il suo carisma, la sua forza, il suo acume, la sua bravura nel combattimento e nelle arti magiche. Però, all’interno della sua storia, per molti ricopre la parte dell’antagonista. Il perfido villain che ha preferito utilizzare uno stile di magia basato sull’energia demonica, per diventare più forte e sottomettere chiunque gli sbarrasse la strada.

Ma la verità è un’altra. Solo che quando c’è di mezzo l’invidia, il risentimento, la paura, si tende a vedere solo ciò che vuole e interpretare i fatti perché confermino quella versione.

Quella di Wei Wuxian è la storia di un uomo che ha vissuto due vite. E in entrambe ha dovuto lottare perché il suo modo di essere non venisse frainteso. La prima volta è finita nel peggior modo possibile, mentre nella seconda ha avuto al suo fianco una persona che ha sempre creduto in lui, lo appoggiato e difeso a spada tratta davanti a tutti.

Mo Dao Zu Shi: Amore Proibito
Mo Dao Zu Shi: Amore Proibito in varie lingue

La trama in breve di Mo Dao Zu shi

Dopo aver raggiunto lo stato di immortalità, Wei Wuxian intraprende la via demoniaca del Mo Dao. Alla fine, il suo regno di terrore viene rovesciato, ma la sua caduta tumultuosa apre la strada a una possibile redenzione. Tredici anni dopo, Wei Wuxian si reincarna e si ritrova faccia a faccia con il suo ex compagno di studi, Lan Wangji. Insieme, affronteranno i misteri del mondo soprannaturale e daranno vita a un legame inaspettato.

Mo Dao Zu shi sul sito Crunchyroll

Trama lunga e altre considerazioni su Mo Dao Zu Shi: storia cinese di un amore proibito di Gaia Piazza

Banner
Tags:
Mara Cotticelli
Mara Cotticelli
View More Posts
Mara Cotticelli, che trovate sui social come blugirl_manga, condivide i suoi pensieri e impressioni su manga, manhwa e manhua. Nei suoi post non troverete mai la trama dell’opera, ma ciò che rende quel titolo diverso dagli altri, quello che cerca di trasmettere e che si augura di lasciare al lettore. Laureata in Lettere Moderne e in Editoria e Scrittura, quando non è immersa in una nuova lettura o in giro in qualche fiera fa la professoressa di Lettere, dove tenta con fatica e passione di trasmettere il bello della cultura e la magia che c’è in ogni libro e manga.
BluGirl