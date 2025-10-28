Comici fraintendimenti, prime palpitazioni, dilemmi interiori e tanto, tantissimo amore, tutto questo è Love Stage di Eiki Eiki e Taishi Zaou, il manga edito da J-Pop Manga che è concluso con 7 volumi.

Trama di Love Stage di Eiki Eiki e Taishi Zaou

Izumi viene da una famiglia di artisti e il loro sogno è quello di vedere anche lui calcare le scene. Izumi però, traumatizzato dalla prima e sola esperienza su un set fatta da bambino, vestito da ragazza, preferirebbe restare chiuso in camera sua con i suoi manga e lavorare al suo personale fumetto.

Il destino però ha altri piani. Ryoma, coprotagonista di una famosa pubblicità, da sempre innamorato di quella bambina, fa di tutto per incontrarla di nuovo dopo 10 anni. Una volta reincontrati però scoprirà la verità sul sesso del suo primo amore e da qui inizierà la loro storia, che vi appassionerà sempre di più.

Un Bl spassoso e romantico

Ho trovato Love Stage un BL molto divertente, dolce e appassionato, con scene d’amore delicate e romantiche. Un’ottimo primo manga yaoi per chi si vuole approcciare al genere. Una lettura che mostra come l’amore non abbia nulla a che fare col genere. Che ne pensate? Vi aspetto nei commenti sul mio profilo Instagram!

Mikiyo Tsuda

Con lo pseudonimo di Taishi Zao scrive manga boys love e girls love, mentre con il nome Mikiyo Tsuda scrive manga shōjo comici.

Eiko Naito

Conosciuta professionalmente come Eiki Eiki (影木 栄貴), è una mangaka giapponese. Attiva dal 1998, la maggior parte dei suoi manga appartiene al genere yaoi e yuri.

La storia in breve

Izumi sembra destinato a lavorare nello show business, come accade con successo a tutta la sua famiglia. Alla popolarità però, preferisce il suo sogno di diventare mangaka. Costretto dalla famiglia a recitare nel remake di uno spot a cui partecipò da bambino, rincontrerà Ryoma, il co-protagonista, che da allora non ha mai smesso di cercarlo! Unico dettaglio? Izumi nello spot era vestito da bambina! Come reagirà Ryoma alla scoperta che il suo primo amore era… un ragazzo?!

